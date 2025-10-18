"Zal zeer pijnlijk zijn": Franky Van Der Elst vreest zoveelste tegenslag voor Anderlecht

Franky Van Der Elst analyseert de overstap van David Hubert naar Union en de impact daarvan op RSC Anderlecht. De voormalige Rode Duivel wijst op het potentieel van de trainer en de gevoeligheid van de situatie in Brussel.

De aanstelling van David Hubert bij Union SG is een opmerkelijke wending in zijn loopbaan. Franky Van Der Elst noemt het een uitzonderlijke promotie. “Je speelt in principe tegen degradatie en dan mag je ineens voor de titel gaan strijden én ga je de Champions League in”, stelt hij in Het Nieuwsblad. Volgens Van Der Elst is zo’n stap zeldzaam in het professionele voetbal.

Hubert was tot voor kort actief bij Anderlecht. Union, dat de laatste seizoenen sportief sterker presteerde dan paarswit, haalt nu een coach binnen die eerder door Anderlecht werd ontslagen. Dat gegeven zorgt volgens Van Der Elst voor een beladen context.

Hubert onder de loep

“Hij is jong en Belgisch. Hij communiceert goed binnen een groep”, zegt Van Der Elst. Toch blijft hij voorzichtig in zijn beoordeling. “Ik herinner me wel dat er een korte periode was bij Anderlecht waarop het eventjes beter ging en iedereen een beetje lovend werd bij Anderlecht omdat het een klein beetje beter ging, maar we vergaten dat het over Anderlecht ging en iedereen dus eigenlijk rap content was. Dus ik moet het nog allemaal zien met Hubert…”

Gevoelige derby in aantocht

De Brusselse derby tussen Union en Anderlecht krijgt een extra dimensie door de komst van Hubert. Van Der Elst ziet een scenario waarin de confrontatie pijnlijk kan uitvallen voor paarswit. “Stel dat Union binnen enkele weken de Brusselse derby nog maar eens wint – deze keer met Hubert aan het roer dus – zal dat toch zeer pijnlijk zijn”, zegt hij.





Volgens Van Der Elst hoeft Anderlecht niet bang te zijn dat Hubert plots uitblinkt, maar de symboliek van de situatie is duidelijk. “Union heeft Anderlecht de voorbije jaren volledig overvleugeld in Brussel en nu haalt diezelfde ploeg de coach binnen die je zelf een paar maanden geleden nog op straat hebt gezet”, stelt hij.