🎥 Eersteklassewedstrijd ontspoort: zeven rode kaarten op wat zelfs geen voetbalveld genoemd mag worden

Een ouderwetse Zuid-Amerikaanse thriller, zaterdagavond in Bolivia. Blooming verloor in de laatste minuut van Bolívar, maar het spektakel op het veld ging allang niet meer over doelpunten. Op dat moment stonden er nog slechts vijftien spelers op het zeiknatte veld.

Vlak voor rust, bij een 1-0 voorsprong voor Blooming, liep het helemaal uit de hand. Bolívar eiste een strafschop op die niet werd toegekend, waarna een massale vechtpartij losbarstte. Spelers, staf en zelfs de oproerpolitie raakten betrokken, en het veld veranderde in een modderpoel vol chaos.

#noticiasdeportes

Lluvia de tarjetas rojas en el estadio de Real Santa Cruz entre Blooming y Bolívar

De rust bracht geen soelaas. Het VAR-busje moest dienstdoen als recherchepost, terwijl officials probeerden uit te zoeken wie welke overtreding had begaan. Uiteindelijk werden vijf spelers met rood van het veld gestuurd: drie van Blooming en twee van Bolívar.

De tweede helft begon met acht tegen negen, en het drama ging door. Bolívar kwam snel op gelijke hoogte, maar nog voor het kwartier stond het alweer acht tegen acht toen Santiago Etchebarne rood kreeg voor het neerhalen van een doorgebroken speler.

Onbruikbaar veld

Niet veel later moest ook Denilson Durán van Blooming vertrekken, nadat hij een tegenstander met een brutale tackle had onderuit gehaald. Het veld was inmiddels nauwelijks bespeelbaar, maar het spektakel bleef doorgaan, tot frustratie van iedere voetballiefhebber die op een normale wedstrijd had gehoopt.

Uiteindelijk trok Bolívar aan het langste eind. Escleizon Freita profiteerde van de chaos en scoorde het beslissende doelpunt. Zo blijft de club aansluiting houden met de kopgroep in de Boliviaanse División Profesional – een overwinning die iedereen zich nog lang zal herinneren, vooral door de zeven rode kaarten en het totale anarchistische karakter van de wedstrijd.