Coucke wil alles terugdraaien: terugkeer Jean Kindermans ligt op tafel

Na de terugkeer van Michael Verschueren en Kenneth Bornauw lijkt Marc Coucke ook te dromen van een ander bekend gezicht bij Anderlecht: Jean Kindermans.

De 61-jarige architect van Neerpede werd in 2023 ontslagen na een conflict met Wouter Vandenhaute, maar blijft voor velen hét symbool van de succesvolle jeugdwerking van paars-wit. Het ‘plan Coucke’ is duidelijk in beweging.

Met Verschueren opnieuw als voorzitter en Bornauw als CEO wil de club terug naar stabiliteit en herkenbaarheid. En volgens HLN staat ook een terugkeer van Kindermans op de langetermijnagenda. De man die Romelu Lukaku, Youri Tielemans en Jérémy Doku mee lanceerde, wordt gezien als de missing link in het vernieuwde Anderlecht-project.

Er is plaats voor Kindermans bij Anderlecht

Kindermans leidt sinds begin 2024 de jeugdwerking van Antwerp als CEO Youth, met een contract tot 2029. Een onmiddellijke overstap lijkt dus uitgesloten, maar Coucke zou al voorzichtig hebben gepolst naar de mogelijkheden. Een terugkeer naar Brussel is op dit moment niet realistisch, maar het idee leeft duidelijk in de bestuurskamer.

Binnen het huidige Anderlecht-organigram is er bovendien ruimte voor versterking in Neerpede. Sinds het vertrek van Peter Verbeke (eind dit jaar) en de verschuiving van Tim Borguet naar Chief Sports Officer is er geen vaste leider meer voor de jeugdafdeling. Dat vacuüm wil Coucke op termijn opnieuw invullen met een sterk profiel.

In dat scenario zou Kindermans de logische keuze zijn: ervaring, clubkennis en een bewezen staat van dienst. Hij kent het DNA van de club als geen ander en geniet nog altijd veel respect bij oud-spelers en medewerkers. Lukaku noemde zijn vertrek destijds zelfs “een zwarte pagina in de geschiedenis van Anderlecht”.