Ex-Anderlecht-speler zorgde voor sensatie in Nederland vorig weekend: "We zagen de twijfel bij hen toeslaan"

Afgelopen weekend kon Maarten Martens uitpakken met een knappe zege op het veld van Ajax met AZ. Een opvallende prestatie.

Maarten Martens en AZ sloegen zaterdag stevig toe met een 0-2-overwinning op bezoek bij Ajax in Amsterdam, waar de Belgen Jorthy Mokio en Mika Godts aan de aftrap stonden. Dankzij die drie punten klimt AZ naar de derde plaats in de Eredivisie, voor Ajax en achter Feyenoord en leider PSV.

De doelpunten van Weslley Patati en Troy Parrott bezorgden de bezoekers de overwinning. Na afloop was Martens vol lof over zijn ploeg. "Het doet deugd om hier opnieuw te winnen. Dat had vorig seizoen ook al gekund", zei hij bij NOS, verwijzend naar het 2-2-gelijkspel van toen.

De voormalige Anderlecht-speler gaf wel toe dat zijn ploeg het in het begin moeilijk had. "Je mag je niet laten overlopen, en te veel spelers deden dat. Voor mij was het kantelpunt de kans van Troy Parrott, na balverlies van Mokio. Toen zag je de twijfel bij Ajax en groeide ons vertrouwen."

"Daarna begonnen we meer duels te winnen en kregen we de controle", vervolgde Martens. "We hadden niet altijd de bal, maar stabiliteit en dreiging zijn belangrijker. Alles samen bekeken hebben we goed gespeeld en verdienen we deze overwinning."





AZ toont daarmee duidelijk zijn ambities om dit seizoen bovenin mee te draaien. De ploeg van Maarten Martens zal wel moeten blijven balanceren tussen de competitie en de Conference League, wat fysiek zijn tol kan eisen in de komende maanden.