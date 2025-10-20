Nathan De Cat, 'de nieuwe Youri Tielemans'... qua talent? Daarom is hij dus onmisbaar geworden

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Stayen
Nathan De Cat, 'de nieuwe Youri Tielemans'... qua talent? Daarom is hij dus onmisbaar geworden
Elke keer je Nathan De Cat ziet spelen, ontdek je weer iets nieuws aan zijn spel. De 17-jarige middenvelder van Anderlecht is stilaan een fenomeen hoor. We moeten al terug naar Youri Tielemans om een speler te vinden die er met kop en schouders bovenuit steekt.

De Cat is een ruwe diamant die nog veel gepolijst kan worden, maar dat het eentje is die duur geveild zal worden, mag intussen duidelijk zijn. In een fysiek veeleisende competitie als de Jupiler Pro League zowel de duelkracht als de verfijnde voeten combineren, dat is vrij uniek.

Nathan De Cat is de man die Anderlecht onder de druk uithaalt

Eigenlijk kan Besnik Hasi hem overal op het middenveld posteren. Als zes, als acht en zelfs als tien... hij vindt overal op het veld wel een oplossing. Het ene moment was hij op Stayen lange crosses aan het versturen die 'op de stropdas' werden afgeleverd, het andere moment draaide hij aan de rand van de zestien weg om een steekpass in de zestien te geven.

We begrijpen ook waarom Anderlecht hem niet wil laten gaan. Kijk maar naar het verschil toen Hasi hem eraf haalde om zijn nog niet volgroeide spieren niet te overbelasten. Anderlecht kwam niet meer onder de druk van STVV uit. Dat was wat De Cat het uur daarvoor wel gedaan had: telkens de ruimte gevonden waardoor Anderlecht vooruit kon voetballen.

In een paar maanden tijd is paars-wit zo afhankelijk van hem geworden dat ze hem geen weken willen missen voor een jeugd-WK in Chili. En wie weet hoe hij daarvan terugkeert. "Afhankelijk van hem? We spelen met elf en zijn afhankelijk van iedereen", probeerde Hasi het eerst nog wat af te houden.

Zoals Tielemans

Maar de coach kan er ook niet van onderuit dat De Cat na Coosemans waarschijnlijk de eerste naam is die hij op zijn blad zet. "Tja, de progressie van Nathan is fantastisch, maar hij wordt ook geholpen door zijn maats waardoor hij zijn kwaliteiten kan uitbuiten."

Want nu blijkt ook dat hij beslissend kan zijn. "We hebben hem op de zes gezet, maar daar wel aan getwijfeld omdat we niet wisten of hij ook vanuit die positie kon socren. Wel, dat antwoord hebben we nu ook", lachte Hasi. "We hebben bij Anderlecht wel ervaring met dat soort jongens. Net als Tielemans zal hij blijven groeien en progressie maken."

Als hij zo doorgaat, tja, dan sluiten we niet eens uit dat Rudi Garcia straks bij hem terecht komt. En zou het missen van dat WK U17 dan blijven hangen?

