Analist zeer duidelijk: "Toont aan dat Mogi Bayat nog steeds zwaar weegt op het Belgisch voetbal"

Analist zeer duidelijk: "Toont aan dat Mogi Bayat nog steeds zwaar weegt op het Belgisch voetbal"
Rik De Mil was een van de topkandidaten om Sébastien Pocognoli op te volgen als trainer van Union Saint-Gilloise. De coach van Charleroi mocht uiteindelijk niet vertrekken van Mehdi Bayat en was dan ook teleurgesteld.

Union koos voor David Hubert als nieuwe coach en plukte hem weg bij OH Leuven. Nochtans toonde Union ook sterke interesse in Rik De Mil van Charleroi na het vertrek van Sébastien Pocognoli naar Monaco.

Rik De Mil was teleurgesteld

Op zijn persconferentie van vrijdag sprak de Charleroi-trainer voor het eerst over die gemiste kans. "Ik ben erg teleurgesteld. Als je ambitie hebt, wil je ten minste met zo’n club praten. Het bestuur van Union wilde de relatie met Mehdi Bayat respecteren. Er is zelfs geen telefoontje geweest", klonk het toen al.

"Mehdi Bayat deed twee dingen toen De Mil aan Union SG werd gelinkt. De grote baas van Charleroi belde naar Union met de mededeling dat een vertrek van De Mil onbespreekbaar was en liet in één moeite verstaan wat een eventuele demarche van de Brusselaars zou betekenen voor de toekomstige samenwerking met zijn club én met zijn broer Mogi."

'Bayat stelde veto en waarschuwde Union SG'

"Vooral dat laatste was ruimschoots voldoende voor Union om de piste De Mil snel te verlaten. Mogi loodste van de zomer nog Adem Zorgane behendig naar het Dudenpark in plaats van naar de Bosuil en zelf vertelt hij graag overal rond dat hij intussen al voor zestig miljoen verkocht heeft voor Union", aldus Peter Vandenbempt in zijn column in Het Nieuwsblad.

Dat bewijst volgens hem dat Mogi Bayat nog steeds zwaar weegt op het Belgisch voetbal. En dus was er van een mogelijke transfer van Rik De Mil naar Union SG snel geen sprake meer.

