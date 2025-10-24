Laatste eerbetoon aan Roger Lukaku: begraven in Kinshasa, zonder zijn zonen

Foto: © photonews

Roger Lukaku, overleden op 28 september op 58-jarige leeftijd, is donderdag begraven op de begraafplaats van N'Sele in het oosten van Kinshasa, de hoofdstad van de Democratische Republiek Congo.

De vader van Romelu en Jordan Lukaku, die tijdens zijn spelerscarrière uitkwam voor Boom, Seraing, Germinal Ekeren, KV Mechelen en Oostende, overleed op 28 september.

Hij stierf in het ziekenhuis Monkole in Kinshasa. Op donderdag werd hem een laatste eerbetoon gebracht in het Espace Ave Maria, eveneens in Kinshasa.

Romelu en Jordan Lukaku niet aanwezig bij uitvaart vader Roger

Romelu en Jordan Lukaku hadden aanvankelijk gehoopt dat de begrafenis in België zou plaatsvinden. Het bleek echter niet mogelijk om het lichaam naar Brussel te repatriëren.

“Zoals u misschien weet, hadden wij gepland om de uitvaart vrijdag te organiseren. Door bepaalde beslissingen in Kinshasa zal die echter niet in België plaatsvinden. Sommige mensen hebben dat willen saboteren. We begrijpen waarom onze vader ons op afstand hield van bepaalde familieleden”, stelden zij in een gezamenlijk communiqué.

De broers waren dan ook niet aanwezig bij de begrafenis. Tijdens de ceremonie brachten verschillende oud-ploegmaats van Roger Lukaku hulde via de Congolese persdienst ACP.

