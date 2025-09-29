RIP: Roger Lukaku (vader van Romelu en Jordan) op 58-jarige leeftijd overleden, Big Rom in rouw

Bijzonder droef nieuws vanuit Congo. Daar is Roger Lukaku, de vader van Romelu en Jordan Lukaku, op 58-jarige leeftijd overleden. Zoon Romelu heeft ondertussen al gereageerd op het overlijden van zijn vader.

Roger Lukaku is gestorven op 58-jarige leeftijd in zijn geboortestad Kinshasa. Dat droevige nieuws is door diverse media ondertussen bevestigd en ook door zijn zoon Romelu Lukaku.

Roger Lukaku op 58-jarige leeftijd overleden

Als speler was Lukaku verbonden aan onder meer Oostende, Seraing en Germinal Ekeren in ons land, maar hij is toch vooral bekend geworden als vader van zijn twee zonen.



De Belgische voetbalbond heeft via een statement op het X-account van de Rode Duivels afscheid genomen met veel pijn in het hart van Roger Lukaku.

Our thoughts and prayers are with the Lukaku family following the passing of Roger Lukaku. 🤍 pic.twitter.com/ZosNLseSK4 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) September 29, 2025

Op Instagram neemt Romelu Lukaku zelf ook afscheid van zijn vader met een prachtig gedichtje. "Bedankt dat jij mij alles geleerd hebt wat ik weet. Ik ben voor altijd dankbaar voor alles wat je mij geleerd hebt. Het leven zal nooit meer hetzelfde zijn."



"De pijn en de tranen vloeien nu rijkelijk, maar God zal mij de sterkte geven om weer overeind te krabbelen. Bedankt voor alles, Roger Menama Lukaku, Oude Koning (voor zijn vrienden), Mijn papa", klinkt het.