Ivan Leko vol vuur: "Volgens sommigen kan hij geen pass over vijf meter geven, maar ..."

Omri Gandelman was andermaal dé held van KAA Gent. Met twee doelpunten werd hij (eventjes) topschutter in de Jupiler Pro League en hielp hij zijn team aan drie nieuwe, belangrijke punten in de strijd om de top-6.

Het verschil tussen KAA Gent en Standard was groot dit weekend. De Buffalo's wonnen uiteindelijk met liefst 4-0 van de Rouches. En daar mocht het onder meer Omri Gandelman voor danken.

Ivan Leko vol lof voor Omri Gandelman

Die scoorde andermaal twee keer en bewijst zo ook onder Ivan Leko dat hij wel degelijk een aantal unieke kwaliteiten heeft. Daarbij hoort ook het scoren van goals, want hij is momenteel topschutter van de Buffalo's met al zes goals.

"Niemand vindt Gandelman blijkbaar leuk. Hij kan volgens sommigen geen pass over vijf meter geven", beseft ook Ivan Leko dat er veel criticasters zijn voor de Israëlische middenvelder.

Een doelpuntenmachine en veel meer

"Maar dit is mijn type speler. Hij geeft nooit op, is er als eerste en blijft een halfuur langer op training. Zijn analyses, hij is met zijn voeding bezig, … zijn sterkte is energie geven van de ene box naar de andere."

"Hij scoort twee keer, maar hij is veel meer dan een doelpuntenmachine alleen. Chapeau voor wat hij de laatste jaren hier neerzet", aldus Ivan Leko op zijn persconferentie na de zege tegen Standard.