Ivan Leko vol vuur: "Volgens sommigen kan hij geen pass over vijf meter geven, maar ..."

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, clubwatcher KAA Gent
| Reageer
Ivan Leko vol vuur: "Volgens sommigen kan hij geen pass over vijf meter geven, maar ..."
Foto: © photonews
Word fan van KAA Gent! 1878

Omri Gandelman was andermaal dé held van KAA Gent. Met twee doelpunten werd hij (eventjes) topschutter in de Jupiler Pro League en hielp hij zijn team aan drie nieuwe, belangrijke punten in de strijd om de top-6.

Het verschil tussen KAA Gent en Standard was groot dit weekend. De Buffalo's wonnen uiteindelijk met liefst 4-0 van de Rouches. En daar mocht het onder meer Omri Gandelman voor danken.

Ivan Leko vol lof voor Omri Gandelman

Die scoorde andermaal twee keer en bewijst zo ook onder Ivan Leko dat hij wel degelijk een aantal unieke kwaliteiten heeft. Daarbij hoort ook het scoren van goals, want hij is momenteel topschutter van de Buffalo's met al zes goals.

"Niemand vindt Gandelman blijkbaar leuk. Hij kan volgens sommigen geen pass over vijf meter geven", beseft ook Ivan Leko dat er veel criticasters zijn voor de Israëlische middenvelder.

Een doelpuntenmachine en veel meer

"Maar dit is mijn type speler. Hij geeft nooit op, is er als eerste en blijft een halfuur langer op training. Zijn analyses, hij is met zijn voeding bezig, … zijn sterkte is energie geven van de ene box naar de andere."

"Hij scoort twee keer, maar hij is veel meer dan een doelpuntenmachine alleen. Chapeau voor wat hij de laatste jaren hier neerzet", aldus Ivan Leko op zijn persconferentie na de zege tegen Standard.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Ivan Leko
Omri Gandelman

Meer nieuws

Einde aan een hegemonie van 40 jaar? Het Union-model maakt ook indruk in het buitenland

Einde aan een hegemonie van 40 jaar? Het Union-model maakt ook indruk in het buitenland

23:00
1
Patrick Goots voelt dat er cruciale weken aankomen voor Antwerp: "Stel je voor dat je daar verliest"

Patrick Goots voelt dat er cruciale weken aankomen voor Antwerp: "Stel je voor dat je daar verliest"

22:30
Daar zijn ze eindelijk: Ex-aanvaller van Club maakt eerste doelpunten voor nieuwe club

Daar zijn ze eindelijk: Ex-aanvaller van Club maakt eerste doelpunten voor nieuwe club

21:40
Nieuwe stap in overnamedossier: Belgische club straks sattelietclub van PSG?

Nieuwe stap in overnamedossier: Belgische club straks sattelietclub van PSG?

22:00
Charleroi en KAA Gent imponeren, de eerste voor Daan Heymans: hier is ons elftal van het weekend

Charleroi en KAA Gent imponeren, de eerste voor Daan Heymans: hier is ons elftal van het weekend

20:40
Wanneer dan wel? Besnik Hasi selecteert jonge middenvelder zelfs niet voor bekerclash met VK Ninove

Wanneer dan wel? Besnik Hasi selecteert jonge middenvelder zelfs niet voor bekerclash met VK Ninove

21:20
11
Patrick Goots lacht met bekerloting: "Ik denk dat de balletjes warm waren"

Patrick Goots lacht met bekerloting: "Ik denk dat de balletjes warm waren"

21:10
3
Van Brussel naar Madrid...met de fiets: de inspirerende uitdaging van een Union-supporter

Van Brussel naar Madrid...met de fiets: de inspirerende uitdaging van een Union-supporter

21:00
Defour messcherp voor Anderlecht-bestuur: "Dat hadden ze nooit mogen doen"

Defour messcherp voor Anderlecht-bestuur: "Dat hadden ze nooit mogen doen"

20:20
1
Club Brugge boekt voor het elfde seizoen op rij winst, eigen vermogen nadert duizelingwekkende mijlpaal

Club Brugge boekt voor het elfde seizoen op rij winst, eigen vermogen nadert duizelingwekkende mijlpaal

19:40
1
Mazzu weet waar het schoentje wringt bij OHL: "Dan gaan die kansen er wel in"

Mazzu weet waar het schoentje wringt bij OHL: "Dan gaan die kansen er wel in"

19:15
Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne maken kans op prestigieuze verkiezing

Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne maken kans op prestigieuze verkiezing

20:00
Voormalige Standard-speler is hard voor de Rouches: "De supporters verdienen beter"

Voormalige Standard-speler is hard voor de Rouches: "De supporters verdienen beter"

19:00
Zouden ze al spijt hebben? Ex-verdediger van Anderlecht staat voor debuut bij nationale ploeg

Zouden ze al spijt hebben? Ex-verdediger van Anderlecht staat voor debuut bij nationale ploeg

19:20
Steven Defour wil nog wat kwijt over Racing Genk: "Het oogt apathisch"

Steven Defour wil nog wat kwijt over Racing Genk: "Het oogt apathisch"

18:20
Peter Vandenbempt merkt iets op bij Union SG en Club Brugge: "Volgens een voetbalwet blijft dat niet duren"

Peter Vandenbempt merkt iets op bij Union SG en Club Brugge: "Volgens een voetbalwet blijft dat niet duren"

18:00
8
Een noodgedwongen primeur voor Garcia: Hoe zal de selectie van de Rode Duivels eruitzien met zoveel afwezigen?

Een noodgedwongen primeur voor Garcia: Hoe zal de selectie van de Rode Duivels eruitzien met zoveel afwezigen?

18:40
1
Hein Vanhaezebrouck is duidelijk over Anderlecht: "Dan vrees ik dat zowel Hasi als Renard hun C4 krijgen"

Hein Vanhaezebrouck is duidelijk over Anderlecht: "Dan vrees ik dat zowel Hasi als Renard hun C4 krijgen"

17:40
3
Marc Wilmots ging volledig door het lint volgens scheidsrechter D'Hondt: "Iedereen gaat boeten"

Marc Wilmots ging volledig door het lint volgens scheidsrechter D'Hondt: "Iedereen gaat boeten"

16:30
16
Straks een tijdlang geen Belgisch voetbal op tv? Pro League overweegt eigen tv-kanaal vanwege DAZN-chaos

Straks een tijdlang geen Belgisch voetbal op tv? Pro League overweegt eigen tv-kanaal vanwege DAZN-chaos

17:20
2
Nog een Rode Duivel zwaar geblesseerd: Malick Fofana maanden out na ware aanslag

Nog een Rode Duivel zwaar geblesseerd: Malick Fofana maanden out na ware aanslag

17:00
Cercle-coach Onur Cinel vol ongeloof na gelijkspel: "Heb een déjà vu"

Cercle-coach Onur Cinel vol ongeloof na gelijkspel: "Heb een déjà vu"

16:10
2
Zware klap voor Standard met bekermatch en Waalse derby op het oog

Zware klap voor Standard met bekermatch en Waalse derby op het oog

16:01
Mag Lokeren beginnen dromen na nieuwe zege? Doelman Vervacke is alvast ambitieus

Mag Lokeren beginnen dromen na nieuwe zege? Doelman Vervacke is alvast ambitieus

16:25
KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest is héél duidelijk voor bekerclash met Lierse: "Er is maar één optie"

KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest is héél duidelijk voor bekerclash met Lierse: "Er is maar één optie"

15:30
2
Succescoach uit de Jupiler Pro League toont zich ambitieus en droomt van opvallende topclub

Succescoach uit de Jupiler Pro League toont zich ambitieus en droomt van opvallende topclub

15:45
2
"Ik heb projecten geweigerd": de eerste woorden van Felice Mazzu als coach van OH Leuven

"Ik heb projecten geweigerd": de eerste woorden van Felice Mazzu als coach van OH Leuven

15:00
STVV-speler Sebaoui blijft met zuur gevoel achter na nederlaag tegen Union: "We voelden dat er meer in zat" Reactie

STVV-speler Sebaoui blijft met zuur gevoel achter na nederlaag tegen Union: "We voelden dat er meer in zat"

14:10
Mo Messoudi duidelijk na nieuwe zege: "Er stond maar één ploeg op het veld"

Mo Messoudi duidelijk na nieuwe zege: "Er stond maar één ploeg op het veld"

15:10
11
Juventus ontslaat Igor Tudor en denkt aan opvolger met... grote Napoli-tattoo

Juventus ontslaat Igor Tudor en denkt aan opvolger met... grote Napoli-tattoo

14:20
"Hij heeft Bayern opnieuw uitgevonden": clublegende haalt de loftrompet boven voor Vincent Kompany

"Hij heeft Bayern opnieuw uitgevonden": clublegende haalt de loftrompet boven voor Vincent Kompany

14:00
1
Drama voor Kevin De Bruyne: Rode Duivel maanden out met ernstige scheur in de hamstring

Drama voor Kevin De Bruyne: Rode Duivel maanden out met ernstige scheur in de hamstring

13:30
5
KRC Genk blijft met hetzelfde probleem kampen: dit heeft coach Fink te zeggen na nieuw puntenverlies

KRC Genk blijft met hetzelfde probleem kampen: dit heeft coach Fink te zeggen na nieuw puntenverlies

12:40
Wat zijn ze eigenlijk van plan? "Een van de operatoren wacht al een week of vijf op een antwoord van DAZN"

Wat zijn ze eigenlijk van plan? "Een van de operatoren wacht al een week of vijf op een antwoord van DAZN"

13:00
7
Niet enkel kritiek bij A-ploeg van Anderlecht, trainer kwaad: "Ik ben ontgoocheld in mijn ploeg"

Niet enkel kritiek bij A-ploeg van Anderlecht, trainer kwaad: "Ik ben ontgoocheld in mijn ploeg"

12:20
Van Monaco naar Schaarbeek: de uitdagingen van de terugkeer van Felice Mazzu in de voetbalwereld

Van Monaco naar Schaarbeek: de uitdagingen van de terugkeer van Felice Mazzu in de voetbalwereld

11:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 OH Leuven OH Leuven
KAA Gent KAA Gent 4-0 Standard Standard
Antwerp Antwerp 0-1 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 1-1 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 2-0 STVV STVV

Nieuwste reacties

Johnnie Walker Johnnie Walker over Romeo Vermant heeft oproep voor fans van tegenstander: "Vind het geweldig als ze me uitflutien" Meut Meut over Héél nipte buitenspelgoals zorgen voor controversieel voorstel: "Dit zou niet afgekeurd mogen worden" UI 96 TOXIC GROUP UI 96 TOXIC GROUP over Hij ging volledig door het lint: dit is wat Marc Wilmots allemaal deed na wedstrijd tegen Antwerp 1872 1872 over Einde aan een hegemonie van 40 jaar? Het Union-model maakt ook indruk in het buitenland TatstOn TatstOn over Wanneer dan wel? Besnik Hasi selecteert jonge middenvelder zelfs niet voor bekerclash met VK Ninove PureInsane PureInsane over Een noodgedwongen primeur voor Garcia: Hoe zal de selectie van de Rode Duivels eruitzien met zoveel afwezigen? filip hendrix filip hendrix over Hoe moet het verder met Stef Wils bij Antwerp? Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid Kempenaar Kempenaar over Mo Messoudi duidelijk na nieuwe zege: "Er stond maar één ploeg op het veld" Venom#13 Venom#13 over Patrick Goots lacht met bekerloting: "Ik denk dat de balletjes warm waren" The Purple Knight The Purple Knight over 🎥 Had Club Brugge hier geen penalty moeten krijgen? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved