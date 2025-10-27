Wanneer dan wel? Besnik Hasi selecteert jonge middenvelder zelfs niet voor bekerclash met VK Ninove

Anderlecht speelt op dinsdag in de beker tegen amateurploeg VK Ninove. De recordkampioen rekent voor die partij niet op goudhaantje Nathan De Cat. De jonge middenvelder zit niet in de wedstrijdselectie. Ook Cedric Hatenboer zit (opnieuw) niet in de selectie.

Na enkele mindere competitieresultaten wil Anderlecht de negatieve reeks doorbreken met een ruime zege in de beker. Het ontvangt op dinsdag VK Ninove, een team uit de hoogste amateurafdeling.

De Brusselaars hebben hun wedstrijdselectie voor de bekerclash bekendgemaakt. Daarin is geen spoor van Nathan De Cat. De jonge middenvelder krijgt rust. Ook Thorgan Hazard en Moussa N'Diaye zijn niet geselecteerd.

Opnieuw geen Hatenboer

Wie ook niet in de selectie zit, is Cedric Hatenboer. De Nederlandse middenvelder wacht nog steeds op zijn debuut voor de hoofdmacht van de Brusselaars, maar ook nu krijgt hij geen speelminuten van Besnik Hasi.

Hatenboer speelde afgelopen weekend wel 70 minuten mee met de RSCA Futures tegen Lokeren. Toch krijgt hij geen plek in de selectie van Hasi. Hatenboer werd in januari overgenomen van de toenmalige Nederlandse tweedeklasser Excelsior Rotterdam.





Maamar en Tajaouart wel in de selectie

Ali Maamar en Anas Tajaouart, die afgelopen maand wereldkampioen U20 werden met het Marokkaanse elftal, zitten wel in de wedstrijdkern. De partij begint dinsdagavond om 20u30 in het Lotto Park.