Besnik Hasi reageert duidelijk op zware kritiek van de fans en fluitconcerten

Anderlecht-coach Besnik Hasi ligt onder vuur. Ondanks de bekerzege tegen Ninove blijven de prestaties ondermaats, en de supporters lieten dat luid merken. Hasi begrijpt de kritiek volledig.

Anderlecht bekerde deze week verder en staat vijfde in het klassement, maar toch is er geen positief beeld rond de club momenteel. In de 2-0 zege tegen Ninove maakte het dan ook geen indruk.

Coach Besnik Hasi wordt daar nu voor afgerekend door de supporters. Hij kreeg zelfs voor de bekerwedstrijd al heel wat gefluit over zich heen. "Ik kan dat zeker plaatsen", zei hij vrijdag op zijn persconferentie.

Besnik Hasi is streng voor zichzelf

"De kritiek op mij is ook terecht. Ik vind dat wij een paar slechte helften gespeeld. Club Brugge speelde dezelfde wedstrijd als wij op OHL, maar zij houden hun 0-1 wel vast", gaat de Kosovaar verder.

"Tegen STVV was het hetzelfde bij ons. We geven zo'n voorsprong helemaal weg omdat we jong zijn en het métier niet hebben om dat te managen. We zijn het verplicht aan ons statuut om hoger te mikken."





De Anderlecht-coach is streng voor zichzelf. "Dat neem ik mezelf kwalijk: Ik moet meer uit deze groep halen. En dan gaat het niet over kwaliteiten. Mijn job is om meer uit deze groep te halen", besluit Hasi. Zaterdag krijgt paars-wit een nieuwe kans, tegen KV Mechelen.