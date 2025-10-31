Besnik Hasi reageert duidelijk op zware kritiek van de fans en fluitconcerten

Besnik Hasi reageert duidelijk op zware kritiek van de fans en fluitconcerten
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht-coach Besnik Hasi ligt onder vuur. Ondanks de bekerzege tegen Ninove blijven de prestaties ondermaats, en de supporters lieten dat luid merken. Hasi begrijpt de kritiek volledig.

Anderlecht bekerde deze week verder en staat vijfde in het klassement, maar toch is er geen positief beeld rond de club momenteel. In de 2-0 zege tegen Ninove maakte het dan ook geen indruk.

Coach Besnik Hasi wordt daar nu voor afgerekend door de supporters. Hij kreeg zelfs voor de bekerwedstrijd al heel wat gefluit over zich heen. "Ik kan dat zeker plaatsen", zei hij vrijdag op zijn persconferentie.

Besnik Hasi is streng voor zichzelf

"De kritiek op mij is ook terecht. Ik vind dat wij een paar slechte helften gespeeld. Club Brugge speelde dezelfde wedstrijd als wij op OHL, maar zij houden hun 0-1 wel vast", gaat de Kosovaar verder.

"Tegen STVV was het hetzelfde bij ons. We geven zo'n voorsprong helemaal weg omdat we jong zijn en het métier niet hebben om dat te managen. We zijn het verplicht aan ons statuut om hoger te mikken."

De Anderlecht-coach is streng voor zichzelf. "Dat neem ik mezelf kwalijk: Ik moet meer uit deze groep halen. En dan gaat het niet over kwaliteiten. Mijn job is om meer uit deze groep te halen", besluit Hasi. Zaterdag krijgt paars-wit een nieuwe kans, tegen KV Mechelen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Anderlecht - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (01/11).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KV Mechelen
Besnik Hasi

Meer nieuws

"Hasi, buiten" - Elke wedstrijd wordt beslissend

"Hasi, buiten" - Elke wedstrijd wordt beslissend

11:00
3
RSCA-trainer Hasi hoopt wellicht dat die ene KVM-speler zeker niet scoort: dit zegt Lauberbach hierover Reactie

RSCA-trainer Hasi hoopt wellicht dat die ene KVM-speler zeker niet scoort: dit zegt Lauberbach hierover

12:10
3
Icoon van Anderlecht richt zijn pijlen niet op Besnik Hasi: "Hij hoofdverantwoordelijke? Dat is er ver over!"

Icoon van Anderlecht richt zijn pijlen niet op Besnik Hasi: "Hij hoofdverantwoordelijke? Dat is er ver over!"

07:40
7
Opnieuw pech voor Besnik Hasi: Anderlecht-aanvaller enkele weken buiten strijd

Opnieuw pech voor Besnik Hasi: Anderlecht-aanvaller enkele weken buiten strijd

13:30
1
Besnik Hasi treft één wel heel gemotiveerde tegenstander dit weekend: "Zoiets had ik nog nooit meegemaakt"

Besnik Hasi treft één wel heel gemotiveerde tegenstander dit weekend: "Zoiets had ik nog nooit meegemaakt"

09:00
1
Vincent Kompany heeft goud in handen bij Bayern: Real Madrid kijkt met grote ogen mee

Vincent Kompany heeft goud in handen bij Bayern: Real Madrid kijkt met grote ogen mee

14:00
Ex-keeper Club roept zijn team op het kinderlijke achterwege te laten: dit neemt Lierse mee naar competitie

Ex-keeper Club roept zijn team op het kinderlijke achterwege te laten: dit neemt Lierse mee naar competitie

13:45
KV Mechelen als beter gerangschikte ploeg naar Brussel, maar het kon nog beter: "Zo Anderlecht pijn doen" Reactie

KV Mechelen als beter gerangschikte ploeg naar Brussel, maar het kon nog beter: "Zo Anderlecht pijn doen"

22:15
15/16: hoe de Beker van België al zijn magie verloor

15/16: hoe de Beker van België al zijn magie verloor

11:30
5
Kijken we binnenkort allemaal hier naar JPL als DAZN-verhaal stopt? "Dat kan heel snel gaan"

Kijken we binnenkort allemaal hier naar JPL als DAZN-verhaal stopt? "Dat kan heel snel gaan"

12:00
Ruben Van Gucht zwaar gestraft: 9 maanden rijverbod en fikse boete na nieuwe misstap De derde helft

Ruben Van Gucht zwaar gestraft: 9 maanden rijverbod en fikse boete na nieuwe misstap

12:40
5
Stijn Stijnen had gewaarschuwd, maar komt met opmerkelijke opvatting na zware bekernederlaag bij KAA Gent

Stijn Stijnen had gewaarschuwd, maar komt met opmerkelijke opvatting na zware bekernederlaag bij KAA Gent

12:30
Westerlo-topman haalt fors uit: "Dit is niet het Westerlo dat we willen zijn"

Westerlo-topman haalt fors uit: "Dit is niet het Westerlo dat we willen zijn"

12:20
Pro League kijkt met schrik naar DAZN-beslissing vandaag: "Escalatie van conflict dreigt!"

Pro League kijkt met schrik naar DAZN-beslissing vandaag: "Escalatie van conflict dreigt!"

10:30
'Nu al opnieuw geëvalueerd: Speler van RSC Anderlecht heeft geen toekomst meer in Lotto Park'

'Nu al opnieuw geëvalueerd: Speler van RSC Anderlecht heeft geen toekomst meer in Lotto Park'

06:30
4
Lierse weet na bezoek aan Mechelen wat het is om tegen sterke JPL-spits te spelen: dit wordt hierover gezegd

Lierse weet na bezoek aan Mechelen wat het is om tegen sterke JPL-spits te spelen: dit wordt hierover gezegd

09:45
Messoudi komt met héél duidelijke boodschap richting bestuur na kwalificatie in de beker Reactie

Messoudi komt met héél duidelijke boodschap richting bestuur na kwalificatie in de beker

10:45
1
Vanhaezebrouck haalt anekdote op over Depoitre en Foket: "Graag doorzakken, maar fysieke beesten"

Vanhaezebrouck haalt anekdote op over Depoitre en Foket: "Graag doorzakken, maar fysieke beesten"

08:20
Pierre François over Pro League, Club Brugge en... "Als Standard naar de Ligue 1 mag, tekenen we meteen"

Pierre François over Pro League, Club Brugge en... "Als Standard naar de Ligue 1 mag, tekenen we meteen"

09:30
21
Stijn Stijnen vindt dat zijn resultaten voor zich spreken: "Als ik dan OH Leuven en Westerlo zie..."

Stijn Stijnen vindt dat zijn resultaten voor zich spreken: "Als ik dan OH Leuven en Westerlo zie..."

10:00
8
Man van de match Weymans reageert na "mooiste goal uit carrière" en bekerstunt van Beerschot Reactie

Man van de match Weymans reageert na "mooiste goal uit carrière" en bekerstunt van Beerschot

09:15
2
Met Genk - Anderlecht als topaffiche: dit is de loting voor de achtste finales van de Beker van België

Met Genk - Anderlecht als topaffiche: dit is de loting voor de achtste finales van de Beker van België

23:30
2
Vincent Janssen naar andere Belgische topclub? "Een meerwaarde"

Vincent Janssen naar andere Belgische topclub? "Een meerwaarde"

08:40
5
Lokeren reageert op mogelijke celstraf voor Nainggolan: "Niks nieuws onder de zon"

Lokeren reageert op mogelijke celstraf voor Nainggolan: "Niks nieuws onder de zon"

08:00
Senne Lammens haalt grootste verschil aan met Jupiler Pro League en... "Ik mis Antwerp"

Senne Lammens haalt grootste verschil aan met Jupiler Pro League en... "Ik mis Antwerp"

07:20
4
Was dit beter geweest dan Leko? "Tijden de vakantie sprak mijn agent mij over Gent"

Was dit beter geweest dan Leko? "Tijden de vakantie sprak mijn agent mij over Gent"

07:00
Stijn Stijnen zegt waar het op staat: "Twee werelden"

Stijn Stijnen zegt waar het op staat: "Twee werelden"

06:00
'Het gaat plots heel erg snel: Twee Belgische topclubs in pole position voor doelman'

'Het gaat plots heel erg snel: Twee Belgische topclubs in pole position voor doelman'

23:00
1
Ondanks blamage is Westerlo-trainer Charai niet ontevreden na uitschakeling Reactie

Ondanks blamage is Westerlo-trainer Charai niet ontevreden na uitschakeling

23:48
Het Kiel danst maar Messoudi en Beerschot gaan op zoek naar werkpunten na doorstoten in de beker Reactie

Het Kiel danst maar Messoudi en Beerschot gaan op zoek naar werkpunten na doorstoten in de beker

23:34
2
Carnaval op 't Kiel: Beerschot doet wat 15 voor hen niet konden en kegelt eersteklasser Westerlo uit de beker

Carnaval op 't Kiel: Beerschot doet wat 15 voor hen niet konden en kegelt eersteklasser Westerlo uit de beker

22:26
Dartel KAA Gent laat na goede tweede helft geen spaander heel van Patro Eisden Maasmechelen

Dartel KAA Gent laat na goede tweede helft geen spaander heel van Patro Eisden Maasmechelen

22:22
Welke ploegen kwalificeren zich als laatste voor de achtste finales van de Croky Cup?

Welke ploegen kwalificeren zich als laatste voor de achtste finales van de Croky Cup?

22:26
Belofte van Gert Verhulst: "Als ze winnen, geven we duizend pinten" De derde helft

Belofte van Gert Verhulst: "Als ze winnen, geven we duizend pinten"

22:00
"Daar ben ik het slachtoffer van": Jelle Vossen zegt waar het op staat over zijn geringe speelminuten

"Daar ben ik het slachtoffer van": Jelle Vossen zegt waar het op staat over zijn geringe speelminuten

21:40
"Bij Genk zeiden ze dat ik niet goed genoeg was" - Belgisch jeugdinternational bewijst het tegendeel

"Bij Genk zeiden ze dat ik niet goed genoeg was" - Belgisch jeugdinternational bewijst het tegendeel

20:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 13
Standard Standard 20:45 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 01/11 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 01/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 01/11 KV Mechelen KV Mechelen
Westerlo Westerlo 02/11 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 02/11 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 02/11 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 02/11 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

VOETBALSCOUT VOETBALSCOUT over Financiële ramp dreigt voor een pak Belgische eersteklassers: vrijdag valt de DAZN-beslissing rafke pafke rafke pafke over Opnieuw pech voor Besnik Hasi: Anderlecht-aanvaller enkele weken buiten strijd Afzuip Afzuip over RSCA-trainer Hasi hoopt wellicht dat die ene KVM-speler zeker niet scoort: dit zegt Lauberbach hierover CringeMedia CringeMedia over Pierre François over Pro League, Club Brugge en... "Als Standard naar de Ligue 1 mag, tekenen we meteen" laszlo laszlo over 15/16: hoe de Beker van België al zijn magie verloor LordJozef LordJozef over Ruben Van Gucht zwaar gestraft: 9 maanden rijverbod en fikse boete na nieuwe misstap K SVGO K SVGO over Stijn Stijnen vindt dat zijn resultaten voor zich spreken: "Als ik dan OH Leuven en Westerlo zie..." bompi55 bompi55 over Messoudi komt met héél duidelijke boodschap richting bestuur na kwalificatie in de beker JaKu JaKu over 'Opnieuw in de aanbieding: Anderlecht wil dan toch af van speler' Eldonte Eldonte over Bouchez opent de aanval op ... Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved