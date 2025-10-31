Krijgt Antwerp alsnog drie punten na nederlaag tegen Standard? Rouches riskeren sancties

De gestaakte wedstrijd tussen Standard en Antwerp kreeg een bewogen vervolg achter gesloten deuren. Op 21 november zal de Disciplinaire Raad het incident onderzoeken, met twee dossiers op tafel.

De rode kaart van Rafiki Saïd, het gooien van bekertjes naar scheidsrechter Lothar D’Hondt, de chaos op Sclessin, het vurige interview van Marc Wilmots en de voortzetting van de match achter gesloten deuren op maandag: Standard en Antwerp hebben een knotsgekke week beleefd om de wedstrijd uiteindelijk tot een einde te brengen.

Zoals Standard uitlegt in een officiële mededeling, zal deze wedstrijd op 21 november worden behandeld door de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal van de Belgische voetbalbond. Het dossier bestaat uit twee onderdelen.

Wat volgt er voor beide clubs?

"De eerste betreft de disciplinaire procedure ingeleid door het Parket van de Federatie, dat eist dat Standard de Liège veroordeeld wordt tot een boete van 5.000 euro en een wedstrijd achter gesloten deuren met uitstel", klinkt het bij de Rouches.

Ook Wilmots riskeert één speeldag schorsing en één met uitstel, plus een boete van 1.500 euro. Het bondsparket baseert zich daarvoor onder meer op het verslag van scheidsrechter Lothar D’Hondt, waarin staat dat de sportief directeur van Standard na het stilleggen van de wedstrijd woedend het scheidsrechterslokaal was binnengestormd.

"De tweede oproep betreft de klacht ingediend door Antwerp, die de toepassing van het federale reglement en de toekenning van de 3 punten aan Standard betwist. Tot de zitting zal Standard de Liège zich van elk commentaar onthouden", besluit de club.