Olivier Deschacht is heel hard voor Anderlecht-spelers: "Die jongens maken geen progressie meer"

Anderlecht heeft het dit seizoen toch bijzonder moeilijk. Volgens Olivier Deschacht ligt het probleem niet bij coach Besnik Hasi, maar bij de spelers, die volgens hem te weinig grinta tonen.

Anderlecht kon zich na de 2-0 zege tegen KVK Ninove plaatsen voor de achtste finales van de Croky Cup. Maar 'slechts' 2 keer scoren tegen een amateurploeg stelde de fans niet gerust. De manier waarop de zege werd behaald liet te wensen over.

De fans kijken nogal snel naar de trainer, maar dat is volgens Olivier Deschacht niet correct. Volgens hem ligt het voor een groot deel bij de spelers. "Het enige wat me wat tegenvalt, is dat Hasi de grinta die hij zelf heeft er bij zijn spelers blijkbaar niet in krijgt", begint Deschacht bij Het Nieuwsblad.

Een gebrek aan grinta bij de Anderlecht-spelers

"Die over-mijn-lijk-mentaliteit. Dat lijkt hem maar niet te lukken", gaat de voormalige verdediger verder. Hij doelt dan ook op de Neerpede-jongens. "Sardella, Stroeykens, Verschaeren... die goesting erin steken, dat gaat blijkbaar niet voor Hasi."

"Hebben die dat dan echt niet in zich?", vraagt Deschacht zich luidop af. "Ik heb het gevoel dat ze na een nederlaag veel te snel de bladzijde omdraaien.". Aan de trainer ligt dat niet volgens hem.





"En Besnik kan dat niet veranderen. Die jongens maken ook geen progressie meer." Zaterdagavond neemt paars-wit het op tegen KV Mechelen. Een nieuwe kans voor Hasi en zijn troepen om een driepunter te pakken.