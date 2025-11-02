Analyse Is KAA Gent klaar voor de volgende stap?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, clubwatcher KAA Gent
Is KAA Gent klaar voor de volgende stap?
KAA Gent won met liefst 4-0 van Standard en heeft op die manier een belangrijke driepunter weten te halen. Na de zware nederlaag tegen Zulte Waregem was het een mooi statement van de Buffalo's. Ivan Leko wil nu een nieuwe stap zetten met zijn team.

Stap 1 voor Ivan Leko was iedereen terug supporter maken van de Buffalo's. "De fans terugbrengen? Dit was heel leuk om te vieren met de fans", aldus Leko.

Ivan Leko zet stappen met KAA Gent

"Net daarom was het vorige week zo lastig in Waregem. Daarom was ik zo triest vorige week. We moeten een team op en naast het veld gaan creëren. Zelfs toen we verloren tegen Union of gelijk speelden tegen Club Brugge was er applaus. Dat was doel nummer een."

"Nu is er objectief nummer twee om stap voor stap vooruit te raken. Dit was een tricky game, want er was veel feest en ceremonie en dan is tegen een ploeg als Standard spelen niet makkelijk. Ik was blij met de focus. En dan kan er een pistolet bij de dag nadien, genieten."

Geen offdays meer?

Rest de vraag: kan Gent effectief de stap vooruit zetten? Na twaalf speeldagen staan ze knap derde in het klassement, maar de volgende stappen lijken de moeilijkste. 

Minstens derde blijven is één ding, de kloof met Union en Club Brugge verkleinen weer een heel andere zaak. Dan mogen er ook geen offdays meer bij zijn.

