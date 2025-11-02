Reactie Nilson Angulo wijst naar Besnik Hasi na zijn schitterende goal: "Ik wil hem iets teruggeven"

Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
Nilson Angulo wijst naar Besnik Hasi na zijn schitterende goal: "Ik wil hem iets teruggeven"
Met een assist én een prachtig doelpunt was Nilson Angulo zaterdagavond de grote uitblinker bij Anderlecht in de 3-1-zege tegen KV Mechelen. De Ecuadoriaan besliste de wedstrijd met een technisch hoogstandje dat het hele Lotto Park deed rechtveren.

De actie van de match kwam er bij de derde Brusselse treffer. Na een lange voorzet van Thorgan Hazard toonde Angulo zijn klasse: een subtiele sombrero over zijn tegenstander, een kort kapbeweging en een koelbloedige afwerking. “Ik heb niet te veel nagedacht in dat moment", glimlachte de winger na afloop. “Ik voelde de verdediger in mijn rug, probeerde iets instinctiefs en het lukte. Dat maakt me heel blij.”

Naast zijn knappe doelpunt leverde Angulo ook de assist voor de 2-1 van Cvetkovic in de eerste helft. De 21-jarige flankaanvaller was overal op het veld te vinden en bewees dat zijn vormpijl opnieuw stijgt na een moeilijkere periode. “Dit was een belangrijke overwinning voor ons", zei hij. “We hadden het even lastig de voorbije weken, maar deze zege geeft vertrouwen voor wat komt.”

Angulo steunt Besnik Hasi

De prestatie van Angulo kwam ook op het juiste moment voor zijn coach, Besnik Hasi, die de laatste tijd onder vuur lag. “De spelers willen gewoon het beste voor de club", reageerde Angulo diplomatisch. “We proberen telkens op het veld te tonen dat we blijven geloven in wat de coach van ons vraagt.”

Dat vertrouwen tussen speler en trainer lijkt cruciaal voor zijn ontwikkeling. “Besnik Hasi geeft mij heel veel vertrouwen", erkende Angulo. “Hij verwacht veel van mij – in mijn loopacties, in mijn druk zetten, in mijn beslissingen – maar dat motiveert me net om beter te worden. Ik wil hem iets teruggeven voor dat geloof.”

En dat deed hij met verve tegen KV Mechelen. Na zijn wissel ging hij ook naar Hasi en gaf hem een knuffel. "Ik ben een Zuid-Amerikaan. Ik geloof dat als iemand me vertrouwen geeft, ik dat moet teruggeven. En ook liefde en genegenheid tonen."

