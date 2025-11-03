Cercle doet wat tot nu toe enkel Standard kon: "Tegen Union en zelfs Club Brugge alles onder controle"

Foto: © photonews

RAAL La Louvière is erin geslaagd te winnen ondanks de dominantie van Cercle Brugge. Tijdens de persconferentie erkende Frédéric Taquin de verdiensten van zijn tegenstander. Ondertussen blijven de Henegouwers het wel fantastisch doen.

Na meerdere frustrerende wedstrijden die in de blessuretijd op verplaatsing verloren gingen aan het begin van het seizoen, was het nu La Louvière zelf dat profiteerde van een ogenblik van onoplettendheid om de tegenstander te doen verliezen.

Coach Taquin zeer duidelijk over sterkte van de tegenstander

Onur Cinel was ziedend op de persconferentie. Frédéric Taquin toonde begrip: "Ik begrijp de frustratie van mijn collega, Cercle speelde een heel sterke wedstrijd, ze creëerden chaos in mijn verdediging door veel spelers in het strafschopgebied te brengen." 

"Tegen Union, Charleroi en zelfs Club Brugge hadden we alles onder controle, maar vandaag niet. Het gevaar was voortdurend aanwezig. We hadden geen grip op de wedstrijd. Dit zijn misschien punten die we niet verdienen, maar het compenseert over een seizoen."

Cercle Brugge doet wat enkel Standard al kon

"Als je de wedstrijden ziet die we verliezen in Mechelen en bij Sint-Truiden, dan winnen we de punten hier terug. Ik ben blij dat we onze supporters emoties hebben gegeven op een dag dat we, in mijn ogen, helemaal niet goed speelden."

Cercle Brugge was het eerste team dat scoorde in de EASI Arena sinds Standard op de openingsspeeldag. "We krijgen vertrouwen, we denken dat niemand hier gaat scoren. Maar in de 93e minuut was ik minder zeker. We incasseren dat doelpunt uit een dode spelmoment, wat niet vaak gebeurt."

Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
La Louvière
Frédéric Taquin

