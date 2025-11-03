Een nieuw paars-wit duo geboren? 'Bertakovic' (of 'Cvetkoccini') doet Anderlecht-fans dromen

Ze hebben een gelijkaardig profiel en gelijkaardige speelstijl, maar Adriano Bertaccini en Mihajlo Cvetkovic lijken elkaar perfect aan te vullen. Heeft Besnik Hasi zijn ideale aanvalsduo gevonden?

Radzinski–Köller, Mbokani–Jovanovic, Oularé–Strupar, Vossen–Benteke: spitsenduo’s werken meestal dankzij een complementair profiel, waarbij de twee spelers fysiek sterk van elkaar verschillen. Dat kan je echter niet zeggen van het nieuwe aanvalsduo van RSC Anderlecht: Adriano Bertaccini – Mihajlo Cvetkovic.

1m73 voor de ene, 1m75 voor de andere, en allebei met een vergelijkbare stijl: veel loopwerk, grinta, werkkracht en opportunisme. Je zou denken dat twee terriërs van dat type elkaar in de weg lopen. En eerlijk gezegd, dat gebeurt af en toe ook, hun enthousiasme maakte het soms wat chaotisch.

Cvetkovic en Bertaccini vullen elkaar aan

Toch lijkt het te werken. Het voorbereidende werk van Cvetkovic leverde de 1-0 op voor Bertaccini, die zijn Servische ploegmaat nadien uitvoerig bedankte.

“Het doet deugd dat we allebei scoren. We verstaan elkaar heel goed, op én naast het veld,", zei Bertaccini na de wedstrijd. "We hebben zelfs al een eigen viering."





Luis Vázquez kwam zelfs niet in actie en lijkt voorlopig zijn krediet kwijt. Het zou dan ook verbazen mocht 'Bertakovic' (of ‘Cvetkoccini’?) niet het gezicht blijven van de paars-witte aanval in de komende weken.