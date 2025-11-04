Burgemeester opvallend optimistisch over nieuw stadion Club Brugge

Het nieuwe stadion in Brugge? Dat is iets dat ondertussen al jaren en jaren aan het aanslepen is. En dus is de vraag stilaan: wanneer gaat het er komen? Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) is toch nog steeds optimistisch over de zaak.

Het Jan Breydelstadion staat er al sinds 1975 en werd voor het EK 2000 weliswaar gerenoveerd, maar iedereen lijkt het er stilaan over eens dat het verouderd is geworden.

Burgemeester Dirk De fauw is optimistisch richting nieuw stadion op Jan Breydel-site

Het is dan ook niet onlogisch dat Club Brugge een nieuw stadion wil laten bouwen. Verschillende pistes werden bewandeld de voorbije jaren, maar tot op heden werd er nog geen steen gezet van het nieuwe stadion.

"Er bleef maar één oplossing over: een nieuw stadion bouwen naast het bestaande en het huidige stadion afbreken zodra de werken klaar zijn", aldus burgemeester Dirk De fauw (CD&V) nu in La Dernière Heure daarover.

Wanneer zal het nieuwe stadion van Club Brugge er staan?

De fauw is wel optimistisch over de toekomst en denkt dat het er nu wél snel kan van gaan komen, ook al lopen er weliswaar nog verschillende procedures bij de Raad van State en bij de Raad voor Vergunningsgeschillen.

"Ik hoop het nieuwe stadion zo snel mogelijk te zien. Als de procedures goed verlopen, zouden de rechterlijke uitspraken eind dit jaar of begin volgend jaar moeten vallen. Als de uitspraken positief zijn, kan de club al volgend jaar met de bouw beginnen." Het plan blijft dus 2028.