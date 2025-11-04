📷 'Genk en Union krijgen er nog concurrentie bij voor nieuwe aanvaller'

📷 'Genk en Union krijgen er nog concurrentie bij voor nieuwe aanvaller'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Ivoriaanse spits Ibrahim Diabaté, momenteel actief bij GAIS in Zweden, blijft de aandacht trekken van diverse clubs. Zowel Belgische als internationale ploegen hebben hun interesse kenbaar gemaakt, met een mogelijke transfer in het vooruitzicht.

Belgische topclubs blijven Diabaté volgen

Eind mei werd al gemeld dat KRC Genk en Union Saint-Gilloise concrete belangstelling toonden voor Diabaté. De aanvaller, die dit seizoen uitkomt voor GAIS in de Allsvenskan, heeft zich met sterke prestaties in de kijker gespeeld. Hij scoorde acht keer en gaf één assist in elf competitiewedstrijden.

Diabaté is 25 jaar en heeft een contract bij GAIS dat loopt tot 2028. Hij kwam begin dit jaar over van Västerås SK en wist zich snel te profileren als een efficiënte en fysiek sterke spits. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op minder dan 200.000 euro, maar geïnteresseerde clubs moeten rekening houden met een transfersom van circa drie miljoen.

Naast Genk en Union SG zijn ook andere Europese clubs in de race. Onder meer RC Lens, Le Havre, Auxerre en Lech Poznań volgen de situatie op de voet. De concurrentie voor de Belgische ploegen neemt dus toe.

Al-Ahly mengt zich in strijd om aanvaller

Ook buiten Europa is er belangstelling. Het Egyptische Al-Ahly heeft inmiddels vertegenwoordigers gestuurd om Diabaté van dichtbij te volgen. De club zou een openingsbod van 800.000 dollar gedaan hebben, maar GAIS zou dat afgewimpeld hebben. Ook een bod van 1 miljoen dollar zou afgewezen zijn.

Transferjournalist Ekrem Konur bevestigt dat Al-Ahly zich actief heeft gemeld in het dossier. Hij stelt dat er vertegenwoordigers van de club contact zoeken met de speler en dat de club zich wil mengen in de strijd om de spits. De belangstelling uit Caïro maakt het voor Europese clubs noodzakelijk om snel te handelen.

Diabaté speelde eerder in de jeugd van Atlético Madrid en Sevilla, maar brak pas echt door in Zweden. Zijn profiel als snelle en doelgerichte spits maakt hem aantrekkelijk voor clubs die op zoek zijn naar directe versterking in de aanvalslinie.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Union SG

Meer nieuws

Kevin Mac Allister spreekt zich uit over zijn eigen toekomst bij Union SG

Kevin Mac Allister spreekt zich uit over zijn eigen toekomst bij Union SG

16:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 04/11: Still - Hayen - Slot

Transfernieuws en Transfergeruchten 04/11: Still - Hayen - Slot

16:00
De droom van profvoetbal? Club van Kerkhofs en Verheye grijpt de macht in Eerste Amateurklasse

De droom van profvoetbal? Club van Kerkhofs en Verheye grijpt de macht in Eerste Amateurklasse

16:45
Karetsas stelt Genk-fans gerust: "Ik was het even kwijt, maar heb het teruggevonden"

Karetsas stelt Genk-fans gerust: "Ik was het even kwijt, maar heb het teruggevonden"

14:20
2
LIVE: David Hubert heeft een plan: dit zijn de vermoedelijke elf van Union tegen Atlético Madrid

LIVE: David Hubert heeft een plan: dit zijn de vermoedelijke elf van Union tegen Atlético Madrid

13:15
"Of we in topvorm zitten?" Joaquin Seys komt met verrassend antwoord

"Of we in topvorm zitten?" Joaquin Seys komt met verrassend antwoord

15:30
1
Enkele dagen later al een nieuwe job? Analist zegt welke club Will Still moet aantrekken

Enkele dagen later al een nieuwe job? Analist zegt welke club Will Still moet aantrekken

15:00
Zien we straks overal paarse en blauwe kaarten in het voetbal? Het wordt momenteel uitgetest

Zien we straks overal paarse en blauwe kaarten in het voetbal? Het wordt momenteel uitgetest

12:40
De laatste keer dat Barcelona in Jan Breydel speelde, werd er voetbalgeschiedenis geschreven

De laatste keer dat Barcelona in Jan Breydel speelde, werd er voetbalgeschiedenis geschreven

14:40
Supporters La Louvière hebben er genoeg van en komen met actie richting Antwerp

Supporters La Louvière hebben er genoeg van en komen met actie richting Antwerp

13:45
9
RIP! Amper 44-jarige trainer bezwijkt aan hartaanval tijdens wedstrijd

RIP! Amper 44-jarige trainer bezwijkt aan hartaanval tijdens wedstrijd

14:00
Frank Boeckx zet Anderlechtspeler stevig op zijn plaats

Frank Boeckx zet Anderlechtspeler stevig op zijn plaats

13:00
Ligt nieuwe droomjob klaar voor Nicky Hayen? "Binnen twee jaar"

Ligt nieuwe droomjob klaar voor Nicky Hayen? "Binnen twee jaar"

13:30
2
Binnenlandse Zaken gaat veel strenger optreden bij voetbalmatchen: Anderlecht-fans mochten het al ondervinden

Binnenlandse Zaken gaat veel strenger optreden bij voetbalmatchen: Anderlecht-fans mochten het al ondervinden

11:39
Analist heel hard voor Max Dean: "Minstens 10.000 euro boete"

Analist heel hard voor Max Dean: "Minstens 10.000 euro boete"

12:20
'Antwerp heeft tester met verleden bij Sporting Lissabon rondlopen'

'Antwerp heeft tester met verleden bij Sporting Lissabon rondlopen'

12:30
3
RIP! Ex-Rode Duivel, ex-speler van onder andere Anderlecht, overleden

RIP! Ex-Rode Duivel, ex-speler van onder andere Anderlecht, overleden

11:20
📷 Burgemeester komt met duidelijke oproep nu FC Barcelona op zijn grondgebied verblijft

📷 Burgemeester komt met duidelijke oproep nu FC Barcelona op zijn grondgebied verblijft

12:00
1
Actie van Ilaimaharitra na Waalse derby zindert na, analist heeft er duidelijke mening over

Actie van Ilaimaharitra na Waalse derby zindert na, analist heeft er duidelijke mening over

11:00
Séverine Parlakou stuurde 'wraakfoto' met Mehdi Bayat naar Peter Morren: "Dat is ook niet professioneel"

Séverine Parlakou stuurde 'wraakfoto' met Mehdi Bayat naar Peter Morren: "Dat is ook niet professioneel"

10:30
7
DONE DEAL: JPL-club stunt met komst van Alireza (ex-Feyenoord en Brighton)

DONE DEAL: JPL-club stunt met komst van Alireza (ex-Feyenoord en Brighton)

10:50
Vandaag duidelijkheid bij Antwerp? Triumviraat aan de top moet met veel rekening houden

Vandaag duidelijkheid bij Antwerp? Triumviraat aan de top moet met veel rekening houden

10:00
13
KAA Gent wil competitieformat voor volgend seizoen van tafel: "Ik roep iedereen op om goed na te denken"

KAA Gent wil competitieformat voor volgend seizoen van tafel: "Ik roep iedereen op om goed na te denken"

08:40
42
Filip Joos trekt stevig van leer tegen Lothar D'Hondt: "Ik vind dit schorsingsmateriaal"

Filip Joos trekt stevig van leer tegen Lothar D'Hondt: "Ik vind dit schorsingsmateriaal"

08:00
10
Vanhaezebrouck steekt KAA Gent-speler helemaal onder de zoden: "Waar ben je dan mee bezig?"

Vanhaezebrouck steekt KAA Gent-speler helemaal onder de zoden: "Waar ben je dan mee bezig?"

09:00
2
U17 blijven strijdvaardig na nederlaag in opener: "Onze voet naast Argentinië gezet"

U17 blijven strijdvaardig na nederlaag in opener: "Onze voet naast Argentinië gezet"

08:20
Nogmaals het bewijs bij komst Barcelona: Jan Breydel is te klein voor Club Brugge

Nogmaals het bewijs bij komst Barcelona: Jan Breydel is te klein voor Club Brugge

09:30
11
Radja Nainggolan bekent: "Ik heb één match met kater op het veld gestaan bij Antwerp" - Vermoedelijk deze

Radja Nainggolan bekent: "Ik heb één match met kater op het veld gestaan bij Antwerp" - Vermoedelijk deze

07:40
6
Burgemeester opvallend optimistisch over nieuw stadion Club Brugge

Burgemeester opvallend optimistisch over nieuw stadion Club Brugge

07:00
Toch wat héél goed nieuws voor Rudi Garcia tussen alle blessurenieuws door: hij is terug

Toch wat héél goed nieuws voor Rudi Garcia tussen alle blessurenieuws door: hij is terug

07:20
Jonathan Lardot laat zich uit over fases in STVV - Antwerp en RAAL - Cercle: "En ik hoop dat Max Dean ..."

Jonathan Lardot laat zich uit over fases in STVV - Antwerp en RAAL - Cercle: "En ik hoop dat Max Dean ..."

06:30
Radja Nainggolan is kritisch over jaar bij Antwerp en Gheysens

Radja Nainggolan is kritisch over jaar bij Antwerp en Gheysens

23:00
3
La Louvière kan niet meer verliezen: Ito onthult grote sterkte van de promovendus Reactie

La Louvière kan niet meer verliezen: Ito onthult grote sterkte van de promovendus

21:50
2
Met gevolgen? Jonathan Lardot laat er geen enkele twijfel over bestaan na fase in Zulte Waregem - Union SG

Met gevolgen? Jonathan Lardot laat er geen enkele twijfel over bestaan na fase in Zulte Waregem - Union SG

19:45
21
Van Beveren ... naar Barcelona: "Meer goede dan slechte zaken gezien"

Van Beveren ... naar Barcelona: "Meer goede dan slechte zaken gezien"

22:15
1
'RSC Anderlecht wil hem al een jaar en nu is het menens'

'RSC Anderlecht wil hem al een jaar en nu is het menens'

21:40
7

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 4-0 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 1-0 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

roeienongt roeienongt over 'Antwerp heeft tester met verleden bij Sporting Lissabon rondlopen' FCB vo altijd FCB vo altijd over Vanhaezebrouck steekt KAA Gent-speler helemaal onder de zoden: "Waar ben je dan mee bezig?" Real09 Real09 over Radja Nainggolan bekent: "Ik heb één match met kater op het veld gestaan bij Antwerp" - Vermoedelijk deze Kompany_GOAT Kompany_GOAT over Karetsas stelt Genk-fans gerust: "Ik was het even kwijt, maar heb het teruggevonden" LordJozef LordJozef over Filip Joos trekt stevig van leer tegen Lothar D'Hondt: "Ik vind dit schorsingsmateriaal" Eldonte Eldonte over "Of we in topvorm zitten?" Joaquin Seys komt met verrassend antwoord roeienongt roeienongt over Supporters La Louvière hebben er genoeg van en komen met actie richting Antwerp sven123 sven123 over 'RSC Anderlecht wil hem al een jaar en nu is het menens' FCB vo altijd FCB vo altijd over KAA Gent wil competitieformat voor volgend seizoen van tafel: "Ik roep iedereen op om goed na te denken" Impala Impala over Vandaag duidelijkheid bij Antwerp? Triumviraat aan de top moet met veel rekening houden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved