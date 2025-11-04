📷 'Genk en Union krijgen er nog concurrentie bij voor nieuwe aanvaller'

De Ivoriaanse spits Ibrahim Diabaté, momenteel actief bij GAIS in Zweden, blijft de aandacht trekken van diverse clubs. Zowel Belgische als internationale ploegen hebben hun interesse kenbaar gemaakt, met een mogelijke transfer in het vooruitzicht.

Belgische topclubs blijven Diabaté volgen

Eind mei werd al gemeld dat KRC Genk en Union Saint-Gilloise concrete belangstelling toonden voor Diabaté. De aanvaller, die dit seizoen uitkomt voor GAIS in de Allsvenskan, heeft zich met sterke prestaties in de kijker gespeeld. Hij scoorde acht keer en gaf één assist in elf competitiewedstrijden.

Diabaté is 25 jaar en heeft een contract bij GAIS dat loopt tot 2028. Hij kwam begin dit jaar over van Västerås SK en wist zich snel te profileren als een efficiënte en fysiek sterke spits. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op minder dan 200.000 euro, maar geïnteresseerde clubs moeten rekening houden met een transfersom van circa drie miljoen.

Naast Genk en Union SG zijn ook andere Europese clubs in de race. Onder meer RC Lens, Le Havre, Auxerre en Lech Poznań volgen de situatie op de voet. De concurrentie voor de Belgische ploegen neemt dus toe.

Al-Ahly mengt zich in strijd om aanvaller

Ook buiten Europa is er belangstelling. Het Egyptische Al-Ahly heeft inmiddels vertegenwoordigers gestuurd om Diabaté van dichtbij te volgen. De club zou een openingsbod van 800.000 dollar gedaan hebben, maar GAIS zou dat afgewimpeld hebben. Ook een bod van 1 miljoen dollar zou afgewezen zijn.

Transferjournalist Ekrem Konur bevestigt dat Al-Ahly zich actief heeft gemeld in het dossier. Hij stelt dat er vertegenwoordigers van de club contact zoeken met de speler en dat de club zich wil mengen in de strijd om de spits. De belangstelling uit Caïro maakt het voor Europese clubs noodzakelijk om snel te handelen.

Diabaté speelde eerder in de jeugd van Atlético Madrid en Sevilla, maar brak pas echt door in Zweden. Zijn profiel als snelle en doelgerichte spits maakt hem aantrekkelijk voor clubs die op zoek zijn naar directe versterking in de aanvalslinie.