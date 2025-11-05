De nieuwe Courtois? Jonge Gentse doelman pakt prestigieuze individuele prijs

België beschikt duidelijk over veel talenten op de positie van doelman. De jonge Noa Vandenabeele, nog maar 15 jaar oud, maakt nu al naam. Hij pakte een prestigieuze individuele prijs en maakt daarmee opnieuw heel wat indruk.

België heeft zeker een van de selecties met de beste doelmannen ter wereld. Thibaut Courtois, Matz Sels, Mike Penders, Senne Lammens: er zijn veel geweldige Belgische keepers, zowel jong als ervaren.

Het is een positie waarover België zich geen zorgen hoeft te maken. In het verleden waren er bijvoorbeeld Simon Mignolet en, als we heel ver teruggaan, een zekere Michel Preud'homme of Jean-Marie Pfaff.

Noa Vandenabeele maakt indruk in Frans toernooi

Deze week was het Noa Vandenabeele die zich liet zien. Tijdens een toernooi in Val-de-Marne werd hij verkozen tot beste keeper van de competitie.

De speler van slechts 15 jaar speelt voor de jeugdploegen van KAA Gent. Als international voor België U16, wordt hij gezien als een van de grootste jonge talenten in België op de positie van doelman.

Noa Vandenabeele (2010 U16🇧🇪) a été élu meilleur gardien du tournoi du Val de Marne ! 👏



📸 @KAAGent pic.twitter.com/qjLznuG3bI — Prospect Belgium 🇧🇪 (@ProspectBelgium) November 3, 2025

Afgelopen juni had hij al zijn eerste profcontract ondertekend bij de Buffalo's. Hij had zich met name onderscheiden tijdens de KDB Cup. Ze troefden toen verschillende andere clubs af.

"Vandenabeele is een zeer veelbelovende keeper, ook begeerd door verschillende andere Belgische clubs. Noa heeft een goede uitstraling en goede reflexen. Hij is sterk bij hoge ballen, presteert goed in duels en is comfortabel in de spelopbouw met zijn voeten", schreef de Gentse club over hun jonge parel.