Cristiano Ronaldo praat open over geld: "Ik ben nu een voetbalmiljardair? Nee, dat was ik al langer"

Cristiano Ronaldo weet van geen ophouden. De Portugees schept zijn geld dezer dagen in Saoedi-Arabië. En zijn doel heeft hij eigenlijk al veel langer bereikt.

Cristiano Ronaldo mag de komende twee seizoenen maar liefst 360 miljoen euro bijschrijven op de bankrekening. En Al Nassr FC zal met plezier enkele extraatjes storten als er prijzen worden gepakt.

Het nieuwe contract zorgt ervoor dat CR7 de eerste voetbalmiljardair ooit is. "Al klopt het niet dat mijn nieuw contract daarvoor heeft gezorgd. Ik ben al langer miljardair. Sinds mijn negendertigste om precies te zijn." (lacht)

"Eerlijk? Ik wist dat ik ooit miljardair zou worden", windt Ronaldo er bij Pierce Morgan geen doekjes om. "Het was gewoon een kwestie van tijd. Het was héél belangrijk voor mij om die één miljard euro te halen. Ik was dan ook enorm gelukkig toen het gelukt is."





De Portugese superster steekt niet onder stoelen of banken dat geld een belangrijke drijfveer is. "Ik weet wat er op mijn rekening staat en ik weet wat ik waard ben."

"Ik vind dat je daar mee bezig moét zijn", besluit Ronaldo. "Ik werk samen met de juiste mensen om me te helpen om de juiste investeringen te doen. Maar ik heb zelf de controle. Ik beslis waar mijn geld naartoe gaat."

Cristiano Ronaldo heeft eveneens over zijn voetbalpensioen gesproken. En over de zaken waarmee hij zijn geld wil verdienen na zijn actieve voetbalcarrière.