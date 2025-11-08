Transfernieuws en Transfergeruchten 08/11: Clement - Van Bommel - Kana - Overmars - Tresoldi

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 08/11 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Clement - Van Bommel - Kana - Overmars - Tresoldi

Vertrekt hij komende zomer? Marco Kana zegt hoe het zit met zijn toekomst bij Anderlecht

Marco Kana, middenvelder bij RSC Anderlecht, reageert op de speculaties rond zijn toekomst bij de club. Zijn contract loopt af aan het einde van het seizoen, maar een vertrek is volgens hem geen uitgemaakte zaak. De gesprekken met de clubleiding zijn lopende. (Lees meer)

'Interesse blijft maar groeien: extra ploeg toont interesse in Nicolo Tresoldi'

De belangstelling voor Nicolo Tresoldi, aanvaller van Club Brugge, neemt toe. Sinds zijn komst in juli 2025 heeft de Duits-Italiaanse spits zich snel aangepast aan het Belgische voetbal. (Lees meer)

De naam van Marc Overmars duikt opnieuw op bij Ajax. Na het vertrek van trainer John Heitinga en het aangekondigde afscheid van technisch directeur Alex Kroes, wordt binnen de club nagedacht over een nieuwe invulling van het technisch beleid. (Lees meer)


