Transfernieuws en Transfergeruchten 07/11: Clement - Heitinga - ten Hag

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 07/11 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Clement - Heitinga - ten Hag

'Straf! Belgische trainer op lijstje om coach te worden bij Ajax'

Ajax onderzoekt momenteel mogelijke opvolgers voor John Heitinga, die recent werd ontslagen als hoofdtrainer. Eén van de namen die intern circuleert, is die van de Belgische coach Philippe Clement, momenteel zonder club sinds zijn vertrek bij Rangers FC. (Lees meer)