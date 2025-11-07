Transfernieuws en Transfergeruchten 07/11: Clement - Heitinga - ten Hag

Redactie
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/11: Clement - Heitinga - ten Hag
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 07/11 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Clement - Heitinga - ten Hag

'Straf! Belgische trainer op lijstje om coach te worden bij Ajax'

Ajax onderzoekt momenteel mogelijke opvolgers voor John Heitinga, die recent werd ontslagen als hoofdtrainer. Eén van de namen die intern circuleert, is die van de Belgische coach Philippe Clement, momenteel zonder club sinds zijn vertrek bij Rangers FC. (Lees meer)


📷 Opnieuw een grote verrassing (bij de afwezigen) in selectie van Jonge Duivels

20:00
BREAKING: Dender - Zulte Waregem uitgesteld

19:50
🎥 Goed nieuws voor abonnees: Minister lacht er niet mee en stelt zijn eisen tegen DAZN

19:40
Belgisch toptalent blijft op de sukkel: "Het is jammer"

19:20
🎥 "Echt?": dit heeft Hans Vanaken te zeggen over eerste selectie van ploegmaat Romeo Vermant

19:00
Besnik Hasi lijkt zijn ploeg voor zondag al klaar te hebben: "Als ze dat tegen mij zeggen, word ik gek"

18:40
Disciplinaire Raad heeft uitspraak gedaan: dit is de definitieve straf voor Dean en Foulon

18:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/11: Clement - ten Hag - Heitinga

17:20
Volgt een 17e (!) zege op rij? Vincent Kompany is er heel duidelijk over

18:00
KRC Genk en supporters gestraft voor uitwedstrijd waar het helemaal fout liep

17:40
'Straf! Belgische trainer op lijstje om coach te worden bij Ajax'

17:20
Anderlecht is gewaarschuwd: Stankovic duwt Club Brugge met neus op de feiten Reactie

16:45
"Of ik verrast ben dat ik hier nog zit?": Antwerp-coach Stef Wils is duidelijk voor levensbelangrijke match

17:00
🎥 Prachtige beelden: zo vierde Romeo Vermant zijn eerste selectie

16:30
Hij had ook al tegen Barcelona kunnen spelen, maar Cercle-speler blikt vooruit

16:15
Slecht nieuws voor KRC Genk: "Niet zeker of ik fit geraak voor KAA Gent..."

16:00
Hayen wikt en weegt titelkansen Anderlecht: "Dat ze geen kanshebber zijn?"

15:30
Dit is de echte reden waarom Garcia Vermant selecteert

15:15
Waarom is hij er plots niet meer bij? Bondscoach Rudi Garcia geeft uitleg bij opvallende afwezigheid

14:20
Besnik Hasi steekt de loftrompet af over Club Brugge en Hans Vanaken in het bijzonder

14:54
KRC Genk moet vertrek van sterkhouder vrezen

14:00
Deze jongen wil etiket van 1B-speler van zich afschudden: "Systeem Stijn Stijnen lag me absoluut niet"

13:30
Geweldig nieuws op komst voor Vincent Kompany en zijn staf bij Bayern München

13:00
Bondscoach Rudi Garcia selecteert twee nieuwe namen en maar liefst vier Club Brugge-spelers

13:11
Cristiano Ronaldo geeft de twee echte redenen waarom hij niet naar de begrafenis van Diogo Jota ging

12:40
Analist kijkt naar Ivan Leko voor wisselvalligheid bij Gent: "Keurslijf!"

12:20
Wesley Sonck heeft raad voor Besnik Hasi voor match tegen Club Brugge: "Die twee moeten spelen"

12:00
De toekomstige ster van Anderlecht? 14-jarige "heeft alles om door te breken"

11:30
5 voor 12 voor Dender, Vandenbroeck waarschuwt voor onderschatting

10:45
'Manchester City wil uitpakken met transfer die de voetbalwereld verstomd zou slaan'

11:00
Rode Duivel wil meer speeltijd van Rudi Garcia: "Het is niet prettig"

10:30
Extra Europese tickets? Belgische ploegen doen uitstekende zaak voor coëfficiënt, al helpt Nederland wel een handje

10:00
Thorsten Fink vond ontbrekend puzzelstuk bij Genk, hij doet Limburgers draaien

09:30
Thibaut Courtois kan voor de tweede keer de prijs krijgen die hij héél graag wil

08:20
Is de spanning nu al weg in de Challenger Pro League? Historische run is goed voorteken

09:15
Anderlecht-speler doodeerlijk over topper: "Club presteert fantastisch, maar Anderlecht nog steeds de grootste"

09:00
Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 08/11 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 08/11 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 08/11 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 09/11 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 09/11 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 09/11 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 09/11 Union SG Union SG

