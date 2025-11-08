'Interesse blijft maar groeien: extra ploeg toont interesse in Nicolo Tresoldi'

Foto: © photonews

De belangstelling voor Nicolo Tresoldi, aanvaller van Club Brugge, neemt toe. Sinds zijn komst in juli 2025 heeft de Duits-Italiaanse spits zich snel aangepast aan het Belgische voetbal.

AC Milan en Bundesliga-clubs volgen Tresoldi nauwgezet

Met vier doelpunten in dertien competitiewedstrijden en een vaste plaats in de basisploeg, is Tresoldi uitgegroeid tot een vaste waarde bij blauw-zwart. Volgens transferjournalist Matteo Moretto is de interesse in Tresoldi niet beperkt tot één Italiaanse club en de Serie A alleen.

Hij stelt dat AC Milan de speler op de radar heeft, net als meerdere clubs uit de Bundesliga. Tresoldi, die ook actief is bij de Duitse U21 met twintig caps en negen doelpunten, wordt door deze clubs gezien als een interessante optie voor de toekomst. Zijn huidige marktwaarde bedraagt negen miljoen euro, maar gezien zijn contract tot 2029 zal Club Brugge een hogere transfersom nastreven.

Moretto noemt nu ook Cagliari als geïnteresseerde partij. Hij stelt echter dat het onzeker is of deze laag geklasseerde Serie A-club een realistische kans maakt. Een snelle transfer wordt niet uitgesloten, al zijn er nog geen concrete onderhandelingen gemeld.

Contractuele situatie en prestaties bij Club Brugge

Tresoldi tekende afgelopen zomer een langdurige overeenkomst bij Club Brugge. De club betaalde een aanzienlijke som om hem over te nemen van Hannover 96. Sindsdien heeft hij zich bewezen in zowel de nationale competitie als op Europees niveau. Zijn prestaties tegen onder andere FC Barcelona hebben de aandacht versterkt.

De aanvaller wordt niet alleen gevolgd vanwege zijn statistieken, maar ook om zijn fysieke inzet en technische kwaliteiten. Hij is een vaste waarde geworden onder coach Nicky Hayen en speelde een belangrijke rol in de recente zeges van Club Brugge. De club blijft voorlopig vasthouden aan zijn contractuele positie.

Matteo Moretto over mogelijke transferbewegingen

Volgens Moretto is het niet uitgesloten dat Tresoldi al in de wintermercato van 2026 een stap maakt. Hij stelt dat de belangstelling zich blijft uitbreiden en dat meerdere clubs al informatie hebben opgevraagd.

