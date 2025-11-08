Vertrekt hij komende zomer? Marco Kana zegt hoe het zit met zijn toekomst bij Anderlecht

Vertrekt hij komende zomer? Marco Kana zegt hoe het zit met zijn toekomst bij Anderlecht
Marco Kana, middenvelder bij RSC Anderlecht, reageert op de speculaties rond zijn toekomst bij de club. Zijn contract loopt af aan het einde van het seizoen, maar een vertrek is volgens hem geen uitgemaakte zaak. De gesprekken met de clubleiding zijn lopende.

Kana over contract en rol binnen de ploeg

Kana bevestigt dat zijn overeenkomst bij Anderlecht eind dit seizoen afloopt. Hij geeft aan dat zijn vertegenwoordigers momenteel in overleg zijn met de sportieve directie. Zelf houdt hij zich afzijdig van de onderhandelingen en richt zich op zijn prestaties op het veld.

Volgens Kana heeft de club hem nooit laten verstaan dat hij moest vertrekken, maar er zijn ook geen garanties gegeven. Hij stelt dat beloftes over speeltijd vaak weinig waarde hebben. “Als men je speeltijd garandeert, zijn dat meestal leugens”, klinkt het bij de RTBF. Zijn focus ligt op dagelijkse inzet en hij sluit een verlenging niet uit, afhankelijk van zijn prestaties.

Vertrouwen en leiderschap binnen Anderlecht

Kana benadrukt zijn verbondenheid met Anderlecht. Hij noemt de club zijn thuis en verwijst naar zijn rol in het spelerscomité. “Sporting is mijn club sinds altijd”, zegt hij. Binnen de kleedkamer maakt hij deel uit van een groep van zes aanvoerders. Hij vindt het vanzelfsprekend om zorg te dragen voor de groep en beschikbaar te zijn voor medespelers.

Het vertrouwen dat hij voelt binnen de ploeg draagt bij aan zijn prestaties. Hij stelt dat verantwoordelijkheid hem motiveert en dat hij beter speelt wanneer hij die rol mag opnemen. Ook in moeilijke periodes voelde hij steun van zijn omgeving. Tegelijk beseft hij dat voetbal een individuele dimensie kent, ondanks het collectieve karakter.

Kana over trainingsniveau en concurrentie

De middenvelder verwijst naar de intensiteit van de trainingen bij Anderlecht. Hij stelt dat die soms zwaarder zijn dan wedstrijden in de competitie. “Onze trainingen zijn intenser dan sommige matchen in de Pro League”, zegt hij. Kana noemt namen als Zirkzee, Nmecha, Kouamé, Dolberg en Dreyer als voorbeelden van spelers tegen wie hij zich dagelijks moest bewijzen.

Zelfs toen hij uitkwam voor de Futures, trainde hij mee met de A-kern en bleef hij op niveau. Hij benadrukt dat het competitieve klimaat binnen de club essentieel is. Volgens hem draagt dat bij aan de ontwikkeling van elke speler. Keeper Colin Coosemans zou zelfs gezegd hebben dat elke training moet aanvoelen als een topwedstrijd, besluit hij.

Volg Anderlecht - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (09/11).

