Wat als DAZN contract verbreekt? Minister eist maatregel voor supporters

Minister van Consumentenzaken Rob Beenders (Vooruit) wil dat sportstreamingdienst DAZN haar abonnees toelaat hun abonnement gratis stop te zetten als het contract met de Pro League vroegtijdig wordt beëindigd.

De spanningen tussen DAZN en de Pro League lopen al een tijdje hoog op. Er is nog steeds geen akkoord met Telenet en Proximus over de klassieke uitzending van het Belgische profvoetbal, waardoor DAZN het bestaande contract opnieuw zou willen onderhandelen.

Volgens Beenders moeten fans beschermd worden als DAZN de Belgische competitie niet langer kan aanbieden. “Wanneer een dienst niet levert wat beloofd is, spreken we van contractbreuk", zegt de minister.

Supporters moeten abonnement kosteloos kunnen beëindigen

Hij benadrukt dat het niet de consument is die de gevolgen mag dragen van een zakelijk conflict. “DAZN moet haar verantwoordelijkheid nemen en klanten de kans geven hun abonnement kosteloos te beëindigen.”

De minister bracht die boodschap ook persoonlijk over aan de directie van DAZN tijdens een overleg op vrijdag.





De toekomst van de samenwerking tussen DAZN en de Pro League blijft voorlopig onzeker. Fans en abonnees kijken intussen met spanning toe wat er met hun streamingdienst zal gebeuren.