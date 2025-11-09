Deze is wel heel pijnlijk: Pocognoli laat zich opnieuw verrassen met AS Monaco

AS Monaco ging met 1-4 onderuit tegen Lens en Sébastien Pocognoli was niet te spreken over de prestatie van zijn ploeg. De trainer zag weinig dat goed liep en hoopt nu op een reset tijdens de interlandbreak.

Sébastien Pocognoli lijkt moeite te hebben om zijn stempel te drukken bij AS Monaco. De voormalige trainer van Union SG won eerder deze week van Bodo/Glimt, maar ging nu met 1-4 in eigen huis onderuit tegen Lens.

Met 1-3 gingen de troepen van Pocognoli de rust in, bovendien moesten ze een halve match met tien man spelen. De Belgische trainer zag dat er niet veel liep zoals het hoorde. "Er ging heel veel fout", opende hij bij Ligue1+

"We verloren meteen de fysieke duels in de openingsfase. En toch: we kunnen en moeten gewoon de 1-0 maken. We gaan geen excuses zoeken, want we hebben de doelpunten gewoon weggegeven."

Sébastien Pocognoli had meer verwacht van zijn elf (of tien)

"Daarna was er nog die rode kaart… We kwamen uit tegen een ploeg die fris was en goed georganiseerd stond. Lens is sterk gestart aan het seizoen en goed ingespeeld in hun systeem. We kenden hun kwaliteiten. We wilden hun zwakke punten benutten, maar dat is ons nooit gelukt. We hebben ook gewoon te weinig moed getoond", ging hij verder.

Met de wisselende resultaten van de afgelopen weken zal Pocognoli blij zijn dat hij even kan bezinnen tijdens de interlandperiode. "De interlandbreak komt op het juiste moment. We hebben om de drie dagen gespeeld en hadden geen tijd om op bepaalde aspecten te trainen."

"We hebben goeie wedstrijden gespeeld, maar dit geeft ons nu de kans om blessuregevallen terug te krijgen richting ‘blok 2’, zoals ik het noem, tot aan Kerst. Pogba? We zullen zien hoe het loopt. Denis Zakaria, Eric Dier, Vanderson en Krépin Diatta komen ook terug", besluit hij.