Anderlecht sterk vertegenwoordigd in ons team van de week

Foto: © photonews

Was RSC Anderlecht de ploeg van het weekend? Paars-wit levert in ieder geval drie spelers voor het elftal van de week, maar ook Charleroi is sterk vertegenwoordigd.

Doelman

Als zijn ploeg had gelijkgemaakt, verdiende Nordin Jackers zeker een plaats in het elftal van de week, gezien zijn vele reddingen. Maar omdat Club Brugge dat níét lukte, is dat vooral te danken aan Colin Coosemans, die op het einde een cruciale save uit zijn mouw schudde in de Clasico.

Verdedigers

Voor hem speelde Marco Kana misschien wel zijn beste wedstrijd voor Anderlecht tot nu toe, en hij verdient dus zeker zijn plek (ook Hey verdient een vermelding voor zijn zeer sterke wedstrijd, vooral in de opbouw). Naast Kana eist Luc Marijnissen een plaats op, dankzij zijn doelpunt én zijn solide defensieve werk bij Dender.

Op de linksback was Tiago Araujo uitstekend voor KAA Gent tegen KRC Genk. Hij zorgde voor veel dreiging naar voren en leverde onder meer een assist af. Tot slot was Taiga Hata, die bij STVV als rechtsback startte, één van de uitblinkers tegen Standard.

Middenveld

De derde en laatste Anderlecht-speler in dit elftal is Nathan De Cat. Hij gaf de pre-assist bij het doelpunt en speelde opnieuw bijzonder volwassen, net voor zijn vertrek naar het WK U17. Ook voor hem was dit één van zijn beste wedstrijden in het paars-wit.

Yacine Titraoui was opnieuw de metronoom bij Sporting Charleroi, dat eindelijk nog eens wist te winnen. En Rob Schoofs, die voor Union een echte referentiematch speelde, was één van de weinige lichtpunten bij een ploeg die verder weinig inspiratie toonde tegen zijn ex-club KV Mechelen.

Aanvallers

In een 4-3-1-2 zonder wingers kiezen we ervoor om Patrick Pflücke net achter de twee spitsen te plaatsen. Deze andere ex-Mechelen-speler, liet tegen Westerlo opnieuw zien waarom hij dit seizoen een absolute toptransfer is voor Charleroi.

Als er dan toch geen vierde Anderlecht-speler in dit elftal staat, Keisuke Goto wel. De Japanner scoorde een doelpunt tegen Standard en bloeit volledig open bij STVV. Voorin krijgt hij het gezelschap van Sory Kaba, die bij OH Leuven blijft scoren en ritme opdoet.

Het volledige elftal:

Coosemans / Araujo - Kana - Marijnissen - Hata / De Cat - Titraoui - Schoofs / Pflücke - Goto - Kaba 

