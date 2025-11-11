Héél slecht nieuws voor Club Brugge en Nicky Hayen: belangrijke speler anderhalve maand aan de kant

Héél slecht nieuws voor Club Brugge en Nicky Hayen: belangrijke speler anderhalve maand aan de kant
Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5846

Club Brugge moet het de komende weken zonder Kyriani Sabbe stellen. De 20-jarige rechtsachter liep zondag tegen Anderlecht een blessure op aan de adductoren van zijn linkerbeen en staat zo'n zes weken aan de kant. Een MRI-scan bevestigde maandagavond het letsel.

Sabbe begon sterk aan het seizoen en groeide uit tot vaste waarde op de rechterflank van blauw-zwart. Zijn uitval komt bijzonder ongelegen voor coach Nicky Hayen, want de jonge verdediger zal zowel de Champions League-duels tegen Sporting Lissabon als Arsenal moeten missen.

Mogelijk raakt Sabbe wel op tijd fit voor het drukke kerstvoetbal, maar tot dan zal Club moeten puzzelen in de verdediging. Door de blessure van Bjorn Meijer, die nog vier weken buiten strijd is, blijven er nog slechts twee fitte flankverdedigers over: Joaquin Seys en Hugo Siquet.

Al vrij veel blessures op jonge leeftijd

De blessure kwam er al vroeg in de topper tegen Anderlecht. Na amper dertien minuten moest Sabbe hinkend naar de kant nadat hij bij een duel met Angulo naar zijn lies greep. Een zware klap bovenop de snelle 1-0-achterstand na een owngoal van Brandon Mechele.

Siquet verving Sabbe meteen, maar kon de toon van de wedstrijd niet meer keren. Club Brugge verloor met het kleinste verschil en zag zo niet alleen drie punten, maar ook één van zijn beste jonge krachten wegvallen.

Voor Sabbe is het niet zijn eerste ernstige blessure sinds zijn doorbraak bij de A-ploeg. Zo miste hij in het seizoen 2023-2024 37 matchen door een microscheur in de voet. De medische staf van Club Brugge hoopt dat hij tegen het einde van het jaar opnieuw inzetbaar is.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Kyriani Sabbe

Meer nieuws

Bayern München-voorzitter lyrisch: "Kompany kan een tijdperk inluiden zoals Guardiola"

Bayern München-voorzitter lyrisch: "Kompany kan een tijdperk inluiden zoals Guardiola"

12:20
🎥 Arne Engels tweemaal beslissend in Schotland: en op wat voor manier!

🎥 Arne Engels tweemaal beslissend in Schotland: en op wat voor manier!

11:00
Courtois opnieuw out: tijd om Senne Lammens klaar te stomen Analyse

Courtois opnieuw out: tijd om Senne Lammens klaar te stomen

11:40
1
Hoe Club Brugge de Europese top verbaast: "Zelfs Barcelona vroeg ons hoe we dat doen"

Hoe Club Brugge de Europese top verbaast: "Zelfs Barcelona vroeg ons hoe we dat doen"

10:00
1
Ex-doelman Anderlecht, KV Mechelen, OH Leuven... loopt nu met enkelband rond

Ex-doelman Anderlecht, KV Mechelen, OH Leuven... loopt nu met enkelband rond

11:20
Genkie uit beeld verdwenen bij Rode Duivels: "Ik begrijp Rudi Garcia"

Genkie uit beeld verdwenen bij Rode Duivels: "Ik begrijp Rudi Garcia"

10:30
Analist keek met verbazing naar fase bij Antwerp: "Héél lang geleden dat ik zoiets in eerste klasse zag"

Analist keek met verbazing naar fase bij Antwerp: "Héél lang geleden dat ik zoiets in eerste klasse zag"

09:00
3
De 'originele Ronaldo' geeft zijn mening over de GOAT: "Nee, dat is niet Cristiano Ronaldo"

De 'originele Ronaldo' geeft zijn mening over de GOAT: "Nee, dat is niet Cristiano Ronaldo"

09:30
2
🎥 Eenvoudigweg klasse! Pas gepensioneerd, maar Matías Suárez is nog niets van traptechniek verloren

🎥 Eenvoudigweg klasse! Pas gepensioneerd, maar Matías Suárez is nog niets van traptechniek verloren

08:20
1
Dé verrassing van het seizoen bij Anderlecht: "Alles uit het verleden ben ik vergeten"

Dé verrassing van het seizoen bij Anderlecht: "Alles uit het verleden ben ik vergeten"

08:00
1
Jeremy Doku haalt Hazard-normen, maar toch nog een serieuze kanttekening: "Dan pas belangrijk in titelrace"

Jeremy Doku haalt Hazard-normen, maar toch nog een serieuze kanttekening: "Dan pas belangrijk in titelrace"

08:40
Waar was Olivier Renard? Sportief directeur miste intrede nieuwe bazen en grootste zege van het seizoen

Waar was Olivier Renard? Sportief directeur miste intrede nieuwe bazen en grootste zege van het seizoen

07:20
4
Gokschandaal neemt enorme proporties aan: meer dan duizend spelers geschorst, clubvoorzitter gearresteerd

Gokschandaal neemt enorme proporties aan: meer dan duizend spelers geschorst, clubvoorzitter gearresteerd

07:40
3
Marc Overmars zwaar geraakt: "Doet me heel veel pijn"

Marc Overmars zwaar geraakt: "Doet me heel veel pijn"

07:00
6
Standard zakt opnieuw door de bodem: Guillaume Gillet doet pijnlijke vaststellingen

Standard zakt opnieuw door de bodem: Guillaume Gillet doet pijnlijke vaststellingen

06:30
3
De overvolle ziekenboeg van Ivan Leko, die ootmoedig toegeeft: "Die blessures mijn fout" Analyse

De overvolle ziekenboeg van Ivan Leko, die ootmoedig toegeeft: "Die blessures mijn fout"

06:00
Peter Vandenbempt is hard voor Club Brugge: "Je merkt aan alles dat Hayen er moedeloos van wordt"

Peter Vandenbempt is hard voor Club Brugge: "Je merkt aan alles dat Hayen er moedeloos van wordt"

22:00
5
Het waren drukke weken voor KRC Genk: spelers zijn heel duidelijk na gelijkspel in Gent

Het waren drukke weken voor KRC Genk: spelers zijn heel duidelijk na gelijkspel in Gent

23:30
🎥 Fans reageerden verbaasd, maar dit is het echte verhaal achter het afgekeurde STVV-doelpunt

🎥 Fans reageerden verbaasd, maar dit is het echte verhaal achter het afgekeurde STVV-doelpunt

23:00
Terugkeren naar Ajax, of bij Antwerp blijven? Marc Overmars heeft zijn beslissing genomen

Terugkeren naar Ajax, of bij Antwerp blijven? Marc Overmars heeft zijn beslissing genomen

22:30
8
Nog een international twijfelachtig bij België: Rode Duivel geblesseerd door actie van... mede-Duivel

Nog een international twijfelachtig bij België: Rode Duivel geblesseerd door actie van... mede-Duivel

21:40
1
Anderlecht sterk vertegenwoordigd in ons team van de week

Anderlecht sterk vertegenwoordigd in ons team van de week

20:40
3
"Hij zit op een andere planeet": opnieuw felle kritiek op Thibaut Courtois na nieuws over blessure

"Hij zit op een andere planeet": opnieuw felle kritiek op Thibaut Courtois na nieuws over blessure

21:20
1
Hein Vanhaezebrouck verklaart waarom Anderlecht géén titelkandidaat is

Hein Vanhaezebrouck verklaart waarom Anderlecht géén titelkandidaat is

18:20
Stijn Stijnen weer in de problemen: bondsparket eist nieuwe schorsing

Stijn Stijnen weer in de problemen: bondsparket eist nieuwe schorsing

21:00
2
Verdwijnen de play-offs toch niet? Dit is het plan van Sam Baro om de competitiehervorming tegen te houden

Verdwijnen de play-offs toch niet? Dit is het plan van Sam Baro om de competitiehervorming tegen te houden

20:00
15
Dé redder van Dender? "Technisch verfijnd, scorend vermogen, ..."

Dé redder van Dender? "Technisch verfijnd, scorend vermogen, ..."

20:30
1
Vidarsson zag sterkhouder Club Brugge flauw acteren: "Eerste keer in een lange tijd"

Vidarsson zag sterkhouder Club Brugge flauw acteren: "Eerste keer in een lange tijd"

17:40
1
Jonathan Lardot zag één grote fout van de arbitrage dit weekend, en die had gevolgen...

Jonathan Lardot zag één grote fout van de arbitrage dit weekend, en die had gevolgen...

19:40
3
Groot nieuws voor Charles De Ketelaere: het einde van een hoofdstuk

Groot nieuws voor Charles De Ketelaere: het einde van een hoofdstuk

20:20
🎥 Opvolging al verzekerd? Rome, zoontje van Kevin De Bruyne, toont zijn kunstjes met knappe vijfklapper

🎥 Opvolging al verzekerd? Rome, zoontje van Kevin De Bruyne, toont zijn kunstjes met knappe vijfklapper

19:20
4
"Het mooiste wat er is": Rob Schoofs baalt enkel van puntenverlies Union na speciaal weerzien in Mechelen Reactie

"Het mooiste wat er is": Rob Schoofs baalt enkel van puntenverlies Union na speciaal weerzien in Mechelen

18:30
Patrick Goots zag ferme tegenvaller bij Club Brugge: "Heeft zeeën van ruimte nodig"

Patrick Goots zag ferme tegenvaller bij Club Brugge: "Heeft zeeën van ruimte nodig"

17:00
1
Het 'Stassin-probleem' bij Saint-Étienne: "De supporters zeggen dat het begint mis te lopen"

Het 'Stassin-probleem' bij Saint-Étienne: "De supporters zeggen dat het begint mis te lopen"

18:40
1
Blijven ze tot op het einde op het WK? Nathan De Cat en Jorthy Mokio antwoorden zelf

Blijven ze tot op het einde op het WK? Nathan De Cat en Jorthy Mokio antwoorden zelf

16:30
6
'Kompany en Bayern willen voor 75 miljoen shoppen bij FC Barcelona'

'Kompany en Bayern willen voor 75 miljoen shoppen bij FC Barcelona'

19:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 1-0 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Het volgende grote werk van Marc Coucke: Jean Kindermans terughalen Vital Verheyen Vital Verheyen over Rode Duivels slikken stevige domper: sterkhouder haakt af voor beslissend tweeluik Olympia86 Olympia86 over Héél slecht nieuws voor Club Brugge en Nicky Hayen: belangrijke speler anderhalve maand aan de kant Vital Verheyen Vital Verheyen over Verdwijnen de play-offs toch niet? Dit is het plan van Sam Baro om de competitiehervorming tegen te houden -URKO -URKO over Gokschandaal neemt enorme proporties aan: meer dan duizend spelers geschorst, clubvoorzitter gearresteerd Vital Verheyen Vital Verheyen over Marc Overmars zwaar geraakt: "Doet me heel veel pijn" 1872 1872 over Hoe Club Brugge de Europese top verbaast: "Zelfs Barcelona vroeg ons hoe we dat doen" Shake spier Shake spier over Courtois opnieuw out: tijd om Senne Lammens klaar te stomen Vital Verheyen Vital Verheyen over Terugkeren naar Ajax, of bij Antwerp blijven? Marc Overmars heeft zijn beslissing genomen Vital Verheyen Vital Verheyen over De 'originele Ronaldo' geeft zijn mening over de GOAT: "Nee, dat is niet Cristiano Ronaldo" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved