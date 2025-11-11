Héél slecht nieuws voor Club Brugge en Nicky Hayen: belangrijke speler anderhalve maand aan de kant

Club Brugge moet het de komende weken zonder Kyriani Sabbe stellen. De 20-jarige rechtsachter liep zondag tegen Anderlecht een blessure op aan de adductoren van zijn linkerbeen en staat zo'n zes weken aan de kant. Een MRI-scan bevestigde maandagavond het letsel.

Sabbe begon sterk aan het seizoen en groeide uit tot vaste waarde op de rechterflank van blauw-zwart. Zijn uitval komt bijzonder ongelegen voor coach Nicky Hayen, want de jonge verdediger zal zowel de Champions League-duels tegen Sporting Lissabon als Arsenal moeten missen.

Mogelijk raakt Sabbe wel op tijd fit voor het drukke kerstvoetbal, maar tot dan zal Club moeten puzzelen in de verdediging. Door de blessure van Bjorn Meijer, die nog vier weken buiten strijd is, blijven er nog slechts twee fitte flankverdedigers over: Joaquin Seys en Hugo Siquet.

Al vrij veel blessures op jonge leeftijd

De blessure kwam er al vroeg in de topper tegen Anderlecht. Na amper dertien minuten moest Sabbe hinkend naar de kant nadat hij bij een duel met Angulo naar zijn lies greep. Een zware klap bovenop de snelle 1-0-achterstand na een owngoal van Brandon Mechele.

Siquet verving Sabbe meteen, maar kon de toon van de wedstrijd niet meer keren. Club Brugge verloor met het kleinste verschil en zag zo niet alleen drie punten, maar ook één van zijn beste jonge krachten wegvallen.

Voor Sabbe is het niet zijn eerste ernstige blessure sinds zijn doorbraak bij de A-ploeg. Zo miste hij in het seizoen 2023-2024 37 matchen door een microscheur in de voet. De medische staf van Club Brugge hoopt dat hij tegen het einde van het jaar opnieuw inzetbaar is.