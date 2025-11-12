Fink geeft spelers van KRC Genk maar liefst vijf dagen verlof en heeft daar goede reden voor

Na een drukke reeks van zeven wedstrijden in drie weken kiest KRC Genk voor een duidelijke rustperiode. Trainer Thorsten Fink gunt zijn spelers vijf dagen verlof, terwijl elf internationals hun land moeten vertegenwoordigen.

Trainingsweek met beperkte kern

Na het gelijkspel tegen KAA Gent werkt Genk nog enkele sessies af tot vandaag. Dinsdag stonden slechts acht spelers op het veld, aangezien elf ploeggenoten richting nationale selecties vertrokken.

Bryan Heynen en Jarne Steuckers waren wel aanwezig, net als de herstellende Zakaria El Ouahdi. Daan Heymans bleef binnen wegens lichte stijfheid en Aaron Bibout kampte met een knieprobleem. De groep die overbleef, diende vooral om de laatste dagen voor de break door te komen.

Conditie en belasting volgens Fink

“Daarom dat dit enkel trainingen zijn om de conditie op peil te houden”, stelt Fink in Het Belang van Limburg. Hij benadrukt dat het aantal beschikbare spelers te beperkt is om tactische accenten te leggen op de trainingen.

De rustperiode komt volgens hem bijzonder gelegen voor spelers die de voorbije weken veel minuten maakten. Voor hen staan enkel loopoefeningen op het programma tijdens de vrije dagen. Ook wie minder speelde, krijgt dezelfde fysieke belasting door extra kilometers na of rond wedstrijden.

Fink verwijst expliciet naar Heynen, die de voorbije weken een groot aandeel had in de wedstrijden. De trainer wil vermijden dat de intensiteit te hoog blijft en kiest voor een uniforme aanpak. De club plant deze keer ook geen oefenmatch in de interlandbreak.

“Zodat iedereen voldoende rust krijgt. En echt noodzakelijk vond ik het niet.” Fink geeft aan dat een oefenwedstrijd pas tijdens de winterstage overwogen wordt. Daar zou elke speler maximaal 45 minuten speeltijd krijgen, zodat de belasting beperkt blijft.