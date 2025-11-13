De neuzen staan in dezelfde richting: DAZN heeft duidelijke beslissing genomen, waar fans blij mee zullen zijn

De toekomst van het Belgische voetbal op tv blijft onzeker. DAZN vond nog steeds geen akkoord met de telecomoperatoren, maar er ligt nu wel een duidelijke voorkeursoplossing op tafel na overleg met de Pro League.

Er is ondertussen al wat meer duidelijkheid over de hele situatie rond DAZN. De Britse streamingdienst vond nog geen akkoord met de telecomoperatoren en kan daardoor ook niet aan zijn contract voldoen.

De Pro League heeft onderhandeld met DAZN. Drie concrete opties kwamen naar voren. Optie één is dat DAZN het contract gewoon blijft uitdoen als gepland, maar dan kan het wel dat zij er zelf mee ophouden dankzij de grote verliezen.

Clubs en DAZN sturen aan op éénzelfde scenario

Optie twee: de clubs kiezen er zelf voor om het contract op te zeggen, al zal er waarschijnlijk niemand anders 84 miljoen euro op tafel kunnen leggen, en wie gaat het Belgische voetbal dan op tv laten komen?

Tenslotte was er ook nog een derde optie, waarbij er onderhandeld zou worden, ook met telecomoperatoren die het contract eventueel kunnen overnemen. Op de Algemene Vergadering van de Pro League lieten de clubs hun voorkeur blijken voor optie drie, meldt Het Nieuwsblad.

DAZN heeft ook een voorkeur voor dezelfde oplossing. Er lopen nog gesprekken met Proximus en die zouden 'constructief' verlopen. De streamingdienst wil nog zeker tot het einde van dit seizoen al het Belgische voetbal van 1A en 1B uitzenden, wat ook een geruststelling moet zijn voor de fans.