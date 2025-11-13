Droevig nieuws: Union rouwt om triest overlijden

Michel Vandevelde, die zeven seizoenen voor Union uitkwam als centrale verdediger, is op 68-jarige leeftijd overleden. Zijn begrafenis vond reeds plaats in intieme kring.

Union Saint-Gilloise heeft afscheid moeten nemen van een trouwe clubman. Michel Vandevelde, centrale verdediger van de club tussen 1982 en 1987 en opnieuw van 1989 tot 1991, is op 68-jarige leeftijd overleden. Dat meldt La Dernière Heure.

Vandevelde speelde tussendoor twee seizoenen voor Auderghem, maar droeg in totaal bijna 170 keer het shirt van Union in officiële wedstrijden. Dit in tweede, derde en vierde klasse.

Union verliest een markante figuur uit zijn geschiedenis

In het Joseph Mariënstadion vormde hij een solide centraal duo met Danny Ost. Die bouwde later een trainerscarrière uit en was onder meer aan de slag bij AS Eupen en Tubize.

Bij Michel Vandevelde liep het anders: hij was veel discreter en trad minder op de voorgrond in de voetbalwereld. Geen trainersloopbaan of analistenwerk voor hem, in tegenstelling tot zijn vroegere compaan.

Union Saint-Gilloise is dus in rouw na het verlies van een belangrijk figuur uit zijn clubgeschiedenis. Volgens La Dernière Heure heeft de begrafenis al plaatsgevonden, in uiterst intieme kring.