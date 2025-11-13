Het Zwaard van Da(ZN)mocles blijft hangen over Pro League: vooral kleinere clubs ongerust

De relatie tussen de Pro League en tv-rechtenhouder DAZN blijft bijzonder gespannen. Na de algemene vergadering van woensdag werd duidelijk dat er nog steeds geen akkoord is bereikt tussen beide partijen.

Terwijl de gesprekken worden voortgezet, hangt het televisiedeelcontract als een Zwaard van Damocles boven het hoofd van de Belgische clubs. DAZN sloot vorig jaar een exclusieve deal met de Pro League ter waarde van 84 miljoen euro per seizoen, lopend tot 2030.

Maar de streamingdienst slaagt er niet in om distributieovereenkomsten te sluiten met kabeloperatoren zoals Telenet en Proximus. Daardoor haalt het bedrijf niet de inkomsten waarop het rekende en noemt het de huidige overeenkomst “commercieel onhoudbaar”.

Pro League houdt been stijf

Om die reden eist DAZN een herziening van de financiële voorwaarden. De voorbije weken liep er een periode van twintig werkdagen waarin beide partijen moesten proberen een oplossing te vinden. Die termijn loopt nu af, maar de gesprekken leverden nog geen tastbare doorbraak op.

Bij de Pro League houdt men voorlopig de rug recht. CEO Lorin Parys benadrukte dat DAZN zijn contractuele verplichtingen moet nakomen. De tv-rechten werden immers via een openbare tender toegekend, en de bond ziet weinig reden om de voorwaarden aan te passen. Toch beseft men dat een breuk op korte termijn catastrofale gevolgen zou hebben.

Televisierechten opnieuw op de markt voor véél minder geld?

Voor de Belgische clubs staat immers veel op het spel. De jaarlijkse 84 miljoen euro die DAZN betaalt, vormt een cruciale inkomstenbron in een sector die sterk afhankelijk is van transferinkomsten. Een voortijdige stopzetting zou het financiële evenwicht van meerdere ploegen ondermijnen. Kleinere clubs leunen immers nog meer dan de grote op de inkomsten van het contract.

Zonder DAZN zou de Pro League haar televisierechten opnieuw op de markt moeten brengen, maar het mag duidelijk zijn dat het intussen véél minder waard is dan wat DAZN wou betalen. De som die ze betaalden en die ze - deels - wilden recupereren door akkoorden met de telco's is nu ook wat de onderhandelingen doet stroppen;

De Pro League wil koste wat het kost de relatie met DAZN redden, maar de onzekerheid blijft groot. Zolang er geen sluitende overeenkomst is, blijft de toekomst van de Belgische tv-rechten wankel – en dus ook de financiële stabiliteit van het Belgische profvoetbal.