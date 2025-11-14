Ex-Anderlecht-verdediger geeft acht 'Belgen' kans op WK van volgende zomer

DR Congo heeft zich donderdagavond op spectaculaire wijze geplaatst voor de finale van de CAF-play-offs, en dat met een stevig Belgisch tintje. Maar liefst acht spelers in de Congolese selectie kwamen eerder uit voor Belgische jeugdploegen.

Zij maken nu plots kans op het WK 2026 in Amerika, een opmerkelijke wending in hun internationale carrière. De absolute held van de avond was ex-Anderlecht-verdediger Chancel Mbemba. In blessuretijd trapte hij DR Congo voorbij Kameroen, 1-0, door een hoekschop van Cipenga aan de tweede paal binnen te glijden.

Een mokerslag voor de Ontembare Leeuwen, en een explosie van vreugde bij de Congolezen, die zo dromen van het WK levend houden. Opvallend: Mario Stroeykens en Mathieu Epolo, allebei eveneens met Belgische jeugdroots, waren wel opgeroepen maar haalden de wedstrijdselectie niet. In het geval van Stroeykens komt dat omdat de FIFA zijn nationaliteitswissel nog niet heeft goedgekeurd. Een administratieve kwestie die zijn debuut voorlopig uitstelt.

DR Congo hield het in Rabat lang bijzonder compact. Terwijl Kameroen via onder meer Bryan Mbeumo en Nicolas Ngamaleu de betere kansen kreeg, bleef het team van Sébastien Desabre vertrouwen op discipline en stug verdedigen. Doelman Lionel Mpasi bracht telkens redding.

Voorin zorgden Cedric Bakambu en later Fiston Mayele voor dreiging, maar het duel leek af te stevenen op verlengingen. Tot Mbemba in extremis toesloeg en André Onana – de beste Kameroener op het veld – alsnog verschalkte. .

Zondag wacht nu de finale tegen Nigeria, opnieuw in Rabat. Winnen ze die, dan bereikt DR Congo de Intercontinentale play-offs, waar twee WK-tickets te verdienen zijn. Voor Mbemba, Stroeykens, Epolo en de vijf andere ex-Belgische jeugdspelers lonkt zo een onverwachte maar unieke kans om in 2026 op het allerhoogste toneel te staan.

