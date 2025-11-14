Miljoenenwinst bij KAA Gent: het plan van Sam Baro lijkt duidelijk te werken

KAA Gent draait sportief wisselvallig, maar achter de schermen ziet het er een stuk rooskleuriger uit. De Buffalo's hebben hun jaarrekening voorgelegd, en daarin valt vooral op dat de club opnieuw winst boekt. Voor het tweede jaar op rij zelfs.

KAA Gent staat momenteel vijfde in het klassement, al worden de supporters niet warm van het voetbal dat wordt gebracht. Naast het veld loopt het echter een pak beter.

Volgens Het Laatste Nieuws heeft de club in het boekjaar 2024-2025 1,8 miljoen euro nettowinst geboekt. Zo presenteren de Buffalo's voor het tweede jaar op rij groene cijfers.

Tweede jaar op rij winst voor KAA Gent

In het boekjaar 2023-2024 was er nog een winst van 4 miljoen euro netto. Dat de jaarrekening weer groen kleurt toont aan dat eigenaar Sam Baro goed werkt levert binnen de club.

88,8 miljoen euro, dat waren de totale operationele opbrengsten. De operationele kosten daalden met 7 miljoen euro, wat toch opvallend is. Verrassend allerminst, aangezien Baro de kosten graag wou laten zakken.

Er werd 3 miljoen euro minder uitgegeven aan lonen. De club heeft nog grote plannen, maar alles moet op een realistische manier worden uitgevoerd.