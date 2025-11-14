"Oefenmatch tegen Arsenal": Challenger Pro League-club pakt uit

De interlandbreak biedt clubs uit de Jupiler Pro League en Challenger Pro League de kans om oefenwedstrijden te spelen. SK Lommel pakt daarbij uit met een oefenmatch tegen de U21 van Arsenal.

Tijdens elke interlandbreak plannen profclubs vriendschappelijke wedstrijden om enkele tactische accenten bij te schaven of om speeltijd te geven aan jongens die minder minuten maken. In België is dat niet anders.

Zo zette Felice Mazzù deze week bijvoorbeeld William Balikwisha opnieuw in, die scoorde voor OH Leuven tegen RFC Luik. Yves Vanderhaeghe was dan weer aanwezig bij de overwinning van Francs Borains tegen Dender.

Lommel speelt een oefenmatch tegen de U21 van Arsenal

Omdat de Rode Duivels pas dinsdag in Sclessin tegen Liechtenstein spelen, loopt de interlandbreak ook volgende week nog door. Een club uit de Challenger Pro League maakt daarvan gebruik en pakt uit met een stuntaffiche.

Dinsdag om 13u00 ontvangt SK Lommel in het eigen stadion namelijk de U21-ploeg van Arsenal, de huidige leider in de Premier League met vier punten voorsprong op Manchester City.

Ook de jonge Gunners doen het niet onaardig, al staan ze in de "Premier League 2" – de Engelse U21-competitie met… 29 teams – slechts 14e. De toegang is gratis, laat de club weten: er zijn geen tickets nodig om de toptalenten van een van de grootste clubs ter wereld aan het werk te zien.