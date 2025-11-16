Transfernieuws en Transfergeruchten 16/11: Tzolis

Sneuvelt het JPL-transferrecord? 'Atlético Madrid heeft 45 miljoen euro over voor Club-aanvaller'

Club Brugge mag in de toekomst wellicht opnieuw rekenen op een flinke som geld voor enkele van zijn sterkhouders. Dat geldt onder meer voor Christos Tzolis, voor wie geruchten circuleren dat hij voor een fortuin naar de top zou kunnen vertrekken. (Lees meer)