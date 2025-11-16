Transfernieuws en Transfergeruchten 16/11: Tzolis

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/11: Tzolis
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 16/11 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Tzolis

Sneuvelt het JPL-transferrecord? 'Atlético Madrid heeft 45 miljoen euro over voor Club-aanvaller'

Club Brugge mag in de toekomst wellicht opnieuw rekenen op een flinke som geld voor enkele van zijn sterkhouders. Dat geldt onder meer voor Christos Tzolis, voor wie geruchten circuleren dat hij voor een fortuin naar de top zou kunnen vertrekken. (Lees meer)


Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 21/11 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 22/11 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 22/11 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 22/11 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 23/11 STVV STVV

