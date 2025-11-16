'Voormalig Portugees international op lijstje van Club Brugge'

De wintermercato begint stilaan dichterbij te komen. Overal in Europa steken geruchten op, waaronder ook eentje dat Rafa Silva noemt bij Club Brugge.

Volgens Turkse media wordt de naam van Rafa Silva genoemd in verband met een mogelijke transfer naar Club Brugge. De Portugese aanvaller, die in al enkele jaren niet meer voor de nationale ploeg uitkomt, zou zijn verblijf bij Besiktas JK willen beëindigen.

Concurrentie op de markt

Naast blauwzwart zouden meerdere teams belangstelling tonen. De Turkse berichtgeving benadrukt dat de markt voor Silva breed is en dat verschillende ploegen de situatie volgen. Het gaat om een speler met internationale ervaring, waardoor de belangstelling vanzelfsprekend groot is.

De speler heeft bij Besiktas JK een contract tot midden 2027, maar de signalen wijzen erop dat hij een vertrek overweegt. De Turkse media geven aan dat Silva niet langer tevreden is met zijn huidige positie. Het is duidelijk dat de club rekening moet houden met een mogelijke transfer.

Voor Club Brugge zou de naam van Silva slechts in beperkte mate op de agenda staan. De berichtgeving stelt dat Club wel genoemd wordt, maar dat de concrete interesse niet sterk lijkt.

Rafa Silva en de transfermarkt

Silva heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van 7 miljoen euro. Het valt af te wachten of het dat bedrag op tafel wil leggen voor een dertiger. Afwachten dus of dit nog concreet wordt eens de wintermercato echt van start gaat.