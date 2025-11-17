Transferexpert is wel heel zeker: Club Brugge gaat voor Anderlecht-jeugdproduct

Club Brugge heeft volgens transferexpert Ekrem Konur concrete interesse in Ismaël Baouf, de 19-jarige centrale verdediger van SC Cambuur. Een opmerkelijke zet, gezien zijn verleden bij Anderlecht.

Baouf verliet afgelopen zomer de jeugdopleiding van Anderlecht en kreeg daar nooit een kans in het eerste elftal, ondanks 51 optredens voor RSCA Futures. Bij Cambuur kreeg hij wel speelminuten en maakte hij direct indruk.

In de Nederlandse Keuken Kampioen Divisie is Baouf uiteraard basisspeler. Ook tijdens het WK U20 met Marokko was hij een vaste waarde, wat zijn reputatie als talent verder versterkte.

Volgens Konur volgen meerdere clubs zijn ontwikkeling op de voet. Binnen Nederland zijn Ajax, PSV, Feyenoord en AZ geïnteresseerd, terwijl ook buitenlandse ploegen zoals Lille en Bologna hun oog op de verdediger hebben laten vallen.

Naar grote rivaal?

De interesse van Club Brugge valt extra op, omdat Anderlecht hem eerder bijna gratis liet vertrekken. Voor de Brusselse club zal het spannend zijn om te zien hoe hun ex-jeugdproduct zich ontwikkelt en nu mogelijk richting hun grote rivaal trekt.

Baouf ligt nog tot 2028 onder contract bij Cambuur en zijn marktwaarde wordt geschat op ongeveer 700.000 euro. Club Brugge ziet hem mogelijk als een versterking, vooral met het oog op mogelijke vertrek van spelers als Joel Ordóñez of Zaid Romero.