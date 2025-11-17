Transferexpert is wel heel zeker: Club Brugge gaat voor Anderlecht-jeugdproduct

Transferexpert is wel heel zeker: Club Brugge gaat voor Anderlecht-jeugdproduct
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge heeft volgens transferexpert Ekrem Konur concrete interesse in Ismaël Baouf, de 19-jarige centrale verdediger van SC Cambuur. Een opmerkelijke zet, gezien zijn verleden bij Anderlecht.

Baouf verliet afgelopen zomer de jeugdopleiding van Anderlecht en kreeg daar nooit een kans in het eerste elftal, ondanks 51 optredens voor RSCA Futures. Bij Cambuur kreeg hij wel speelminuten en maakte hij direct indruk.

In de Nederlandse Keuken Kampioen Divisie is Baouf uiteraard basisspeler. Ook tijdens het WK U20 met Marokko was hij een vaste waarde, wat zijn reputatie als talent verder versterkte.

Volgens Konur volgen meerdere clubs zijn ontwikkeling op de voet. Binnen Nederland zijn Ajax, PSV, Feyenoord en AZ geïnteresseerd, terwijl ook buitenlandse ploegen zoals Lille en Bologna hun oog op de verdediger hebben laten vallen.

Naar grote rivaal?

De interesse van Club Brugge valt extra op, omdat Anderlecht hem eerder bijna gratis liet vertrekken. Voor de Brusselse club zal het spannend zijn om te zien hoe hun ex-jeugdproduct zich ontwikkelt en nu mogelijk richting hun grote rivaal trekt.

Baouf ligt nog tot 2028 onder contract bij Cambuur en zijn marktwaarde wordt geschat op ongeveer 700.000 euro. Club Brugge ziet hem mogelijk als een versterking, vooral met het oog op mogelijke vertrek van spelers als Joel Ordóñez of Zaid Romero.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Ismael Baouf

Meer nieuws

Van... zuipen tot een kot in de nacht naar Anderlecht: Bertaccini komt met héél opmerkelijk verhaal

Van... zuipen tot een kot in de nacht naar Anderlecht: Bertaccini komt met héél opmerkelijk verhaal

21:00
2
De weg naar het WK: Verrassingen of niet? Voor Duitsland én Nederland was het vanavond van moéten

De weg naar het WK: Verrassingen of niet? Voor Duitsland én Nederland was het vanavond van moéten

23:00
Moet Renard al aan de bak? 'Franse topclub is concreet en wil jeugdproduct van Anderlecht in januari halen'

Moet Renard al aan de bak? 'Franse topclub is concreet en wil jeugdproduct van Anderlecht in januari halen'

21:40
Pocognoli praat voor het eerst vrijuit over overstap naar Monaco: "Daarom ben ik vertrokken bij Union"

Pocognoli praat voor het eerst vrijuit over overstap naar Monaco: "Daarom ben ik vertrokken bij Union"

22:30
"Een zeer belangrijke broedplaats" - Waarom het Lotto Park altijd vol zit, ook al pakt Anderlecht geen prijzen

"Een zeer belangrijke broedplaats" - Waarom het Lotto Park altijd vol zit, ook al pakt Anderlecht geen prijzen

18:00
3
Wilmots wordt op handen gedragen bij Standard: "En dat terwijl een Waal eigenlijk negatief ingesteld is"

Wilmots wordt op handen gedragen bij Standard: "En dat terwijl een Waal eigenlijk negatief ingesteld is"

22:00
Onder leiding van Dick Advocaat en een ex-Bruggeling: Curaçao, kleiner dan Luik en dicht bij het WK

Onder leiding van Dick Advocaat en een ex-Bruggeling: Curaçao, kleiner dan Luik en dicht bij het WK

18:40
1
Donnarumma wordt gevraagd naar Haaland en... dit heeft de Italiaanse doelman er over te zeggen

Donnarumma wordt gevraagd naar Haaland en... dit heeft de Italiaanse doelman er over te zeggen

21:20
Zijn we vertrokken voor héél interessante soap: 'Manchester City wil goudhaantje van Real Madrid losweken'

Zijn we vertrokken voor héél interessante soap: 'Manchester City wil goudhaantje van Real Madrid losweken'

20:20
Marc Wilmots heeft enorme lof voor Club Brugge-speler: "Een goudmijn!"

Marc Wilmots heeft enorme lof voor Club Brugge-speler: "Een goudmijn!"

18:20
Met schuldbesef én nuance: Peter Maes spreekt voor het eerst over 'Propere Handen' en Dejan Veljkovic

Met schuldbesef én nuance: Peter Maes spreekt voor het eerst over 'Propere Handen' en Dejan Veljkovic

20:00
1
Wie is verantwoordelijk voor deze miskleun? Er is een (onverwachte) update over de blessure van Lukaku

Wie is verantwoordelijk voor deze miskleun? Er is een (onverwachte) update over de blessure van Lukaku

19:40
Gattuso haalt keihard uit naar FIFA en eist verandering: "Dat is toch triestig, hé?"

Gattuso haalt keihard uit naar FIFA en eist verandering: "Dat is toch triestig, hé?"

19:20
4
Na Courtois, De Bruyne en Lukaku vallen nu ook deze twee Rode Duivels uit voor beslissend kwalificatieduel

Na Courtois, De Bruyne en Lukaku vallen nu ook deze twee Rode Duivels uit voor beslissend kwalificatieduel

19:00
1
Nieuw stadion voor Anderlecht? Club geeft meer uitleg na woorden ex-voorzitter Wouter Vandenhaute

Nieuw stadion voor Anderlecht? Club geeft meer uitleg na woorden ex-voorzitter Wouter Vandenhaute

13:00
3
Zoekt Anderlecht een extra aanvaller? Nu ook talent van Manchester City genoemd

Zoekt Anderlecht een extra aanvaller? Nu ook talent van Manchester City genoemd

15:00
3
OFFICIEEL: minder dan een jaar geleden aangekomen bij Standard, maar hij krijgt al een contractverlenging

OFFICIEEL: minder dan een jaar geleden aangekomen bij Standard, maar hij krijgt al een contractverlenging

17:00
Garcia reageert op kritiek: "Ik heb nooit iemand mijn adres gegeven"

Garcia reageert op kritiek: "Ik heb nooit iemand mijn adres gegeven"

17:20
2
Patrick Goots heeft nog iets te zeggen over Marc Overmars: "Groter wespennest"

Patrick Goots heeft nog iets te zeggen over Marc Overmars: "Groter wespennest"

16:00
2
Bondscoach Rudi Garcia maakt het zichzelf steeds moeilijker: "Ik wil niet meer over Kazachstan praten"

Bondscoach Rudi Garcia maakt het zichzelf steeds moeilijker: "Ik wil niet meer over Kazachstan praten"

16:41
3
Wedstrijd stopgezet na seksistische opmerking richting scheidsrechter

Wedstrijd stopgezet na seksistische opmerking richting scheidsrechter

16:30
Een groep van 23 Belgen opgepakt door de politie voor wedstrijd in Nederland

Een groep van 23 Belgen opgepakt door de politie voor wedstrijd in Nederland

15:30
Dit zijn de 3 genomineerden voor de Trofee Raymond Goethals: wie is de beste trainer van het afgelopen jaar?

Dit zijn de 3 genomineerden voor de Trofee Raymond Goethals: wie is de beste trainer van het afgelopen jaar?

12:23
16
Europese topclubs staan in de rij voor Nathan De Cat: dit enorme bedrag vraagt Anderlecht

Europese topclubs staan in de rij voor Nathan De Cat: dit enorme bedrag vraagt Anderlecht

10:30
27
Ex-Anderlecht-coach Brian Riemer zit met grote problemen bij Denemarken: "Dit komt echt op slecht moment"

Ex-Anderlecht-coach Brian Riemer zit met grote problemen bij Denemarken: "Dit komt echt op slecht moment"

14:00
Tristan Degreef komt met heel groot nieuws tijdens interlandperiode

Tristan Degreef komt met heel groot nieuws tijdens interlandperiode

10:00
Gaan we wel met Rudi Garcia naar het WK? De signalen zijn niet echt geruststellend voor de Fransman

Gaan we wel met Rudi Garcia naar het WK? De signalen zijn niet echt geruststellend voor de Fransman

14:30
10
Vandenbempt doet pijnlijke vaststelling over Rode Duivels na "afgang" tegen Kazachstan

Vandenbempt doet pijnlijke vaststelling over Rode Duivels na "afgang" tegen Kazachstan

13:30
De reden van zijn afwezigheid: Duitse international gearresteerd met illegale wapens

De reden van zijn afwezigheid: Duitse international gearresteerd met illegale wapens

12:40
2
Luik loopt storm voor Rode Duivels: Sclessin zal daveren

Luik loopt storm voor Rode Duivels: Sclessin zal daveren

12:00
2
Acht jaar later keren de Rode Duivels terug naar Luik: alleen deze speler blijft nog over

Acht jaar later keren de Rode Duivels terug naar Luik: alleen deze speler blijft nog over

11:40
1
Opvallend: Erling Haaland bedankt Italiaans international... die constant in zijn billen kneep

Opvallend: Erling Haaland bedankt Italiaans international... die constant in zijn billen kneep

11:20
🎥 Ernstige beschuldigingen: heeft DR Congo voodoo en hekserij gebruikt om Nigeria te verslaan?

🎥 Ernstige beschuldigingen: heeft DR Congo voodoo en hekserij gebruikt om Nigeria te verslaan?

11:00
2
Italiaanse bondscoach Gattuso verandert volledig van toon na vernedering tegen Noorwegen

Italiaanse bondscoach Gattuso verandert volledig van toon na vernedering tegen Noorwegen

09:30
KAA Gent heeft er een slechte herinnering aan: deze scheidsrechter moet cruciaal duel van Rode Duivels fluiten

KAA Gent heeft er een slechte herinnering aan: deze scheidsrechter moet cruciaal duel van Rode Duivels fluiten

09:00
Analist waarschuwt Nathan De Cat: dit parcours moet hij zeker weten te vermijden

Analist waarschuwt Nathan De Cat: dit parcours moet hij zeker weten te vermijden

06:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 21/11 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 22/11 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 22/11 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 22/11 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 23/11 STVV STVV

Nieuwste reacties

Demogorgon Demogorgon over "Een zeer belangrijke broedplaats" - Waarom het Lotto Park altijd vol zit, ook al pakt Anderlecht geen prijzen mantoch mantoch over Met schuldbesef én nuance: Peter Maes spreekt voor het eerst over 'Propere Handen' en Dejan Veljkovic TatstOn TatstOn over "Wat is het nut?" - Rudi Garcia reageert op de insinuaties rond Thibaut Courtois RSCAtiktaks RSCAtiktaks over Van... zuipen tot een kot in de nacht naar Anderlecht: Bertaccini komt met héél opmerkelijk verhaal Vital Verheyen Vital Verheyen over Gattuso haalt keihard uit naar FIFA en eist verandering: "Dat is toch triestig, hé?" Boskofabbe Boskofabbe over Na Courtois, De Bruyne en Lukaku vallen nu ook deze twee Rode Duivels uit voor beslissend kwalificatieduel IXL IXL over Luik loopt storm voor Rode Duivels: Sclessin zal daveren El Pulga El Pulga over Dit zijn de 3 genomineerden voor de Trofee Raymond Goethals: wie is de beste trainer van het afgelopen jaar? Frosties Frosties over Garcia reageert op kritiek: "Ik heb nooit iemand mijn adres gegeven" Nelvafrel Nelvafrel over Onder leiding van Dick Advocaat en een ex-Bruggeling: Curaçao, kleiner dan Luik en dicht bij het WK Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved