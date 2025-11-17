Zoekt Anderlecht een extra aanvaller? Nu ook talent van Manchester City genoemd

Anderlecht houdt de situatie van Mahamadou Sangaré scherp in de gaten, werdt gemeld door Sacha Tavolieri. De 18-jarige Franse aanvaller speelt momenteel bij Manchester City en maakt indruk op jeugdniveau.

Sinds zijn zomertransfer van Paris Saint-Germain scoorde Sangaré al negen keer in 14 wedstrijden voor de Cityzens, inclusief een hattrick tegen AS Monaco in de UEFA Youth League.

De jonge spits wil echter sneller ervaring opdoen bij seniorenteams. Volgens bronnen staat hij open voor een uitleenbeurt in januari om zijn ontwikkeling te versnellen.

Anderlecht kan wel extra spits gebruiken

RSC Anderlecht zou al interesse hebben getoond, naast enkele clubs uit Frankrijk en Duitsland. Het lijkt erop dat de Brusselse topclub de strijd om Sangaré serieus wil aangaan.

Voor Anderlecht zou een tijdelijke komst van de snelle, scorende aanvaller een belangrijke boost betekenen voor het aanvalsspel van de A-kern. Met Bertaccini hebben ze natuurlijk al zo'n type, maar Luis Vazquez lijkt intussen wel afgeschreven te zijn.

De interesse is duidelijk nog pril, maar alles wijst erop dat Anderlecht actief meedoet om de jonge Fransman in januari te verwelkomen. Een uitleenbeurt bij de club kan hem de broodnodige ervaring in het eerste elftal geven.