Manchester United heeft nieuwe coach te pakken! Senne Lammens krijgt clubicoon als manager

Manchester United heeft een principeakkoord bereikt met Michael Carrick (44) om als interim-coach het seizoen af te maken, zo melden verschillende Engelse media. De officiële bevestiging wordt later dinsdag verwacht.

Carrick volgt Darren Fletcher op, die de afgelopen twee wedstrijden tegen Burnley (2-2) en Brighton (1-2) tijdelijk langs de zijlijn stond. Het vertrouwen in de oud-middenvelder is groot: hij moet United tot het einde van het seizoen leiden na het ontslag van Ruben Amorim.

De eerste weken beloven meteen pittig te worden voor Carrick. Zaterdag wacht stadsrivaal Manchester City, gevolgd door een uitwedstrijd tegen Arsenal, de koploper in de Premier League. Twee zware uitdagingen dus voor de nieuwe interim-coach.

Carrick wordt interim-coach tot het einde van het seizoen

Als speler is Carrick een clubicoon. Hij verdedigde 464 keer de kleuren van Manchester United, won vijf landstitels en één Champions League-trofee. Zijn ervaring binnen de club moet nu helpen om de overgang soepel te laten verlopen.

Carrick stond eerder al aan de kant bij United als assistent-trainer en kent de kern door en door. Dat maakt hem volgens kenners de ideale kandidaat om in deze moeilijke periode stabiliteit te brengen.

Manchester United hoopt dat Carrick met zijn interne kennis en autoriteit het tij kan keren en het seizoen kan afronden op een manier die het vertrouwen van spelers en fans herstelt.