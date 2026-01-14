Een héél grote stap: Union haalt slag thuis én mag met eerste werkzaamheden van nieuw stadion starten

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
Een héél grote stap: Union haalt slag thuis én mag met eerste werkzaamheden van nieuw stadion starten
Foto: © photonews
Union SG werkt al geruimte tijd aan de bouw van een nieuw stadion. De landskampioen maakt vorderingen en kan alweer een horde afvinken.

Het Dudenpark van Union SG is dan wel één van de meest iconische voetbalstadions van België, maar een verhuis dringt zich op. Het stadion is te klein, te oud én staat te boek als cultureel erfgoed. Renoveren of verbouwen is dus geen optie.

Les Unionistes hebben dan ook grootse plannen. Er moet in de nabije toekomst een voetbaltempel worden opgetrokken  op de Bremptsite in Vorst. In tegenstelling tot pakweg Club Brugge maakt Union wél vorderingen.

Beroep werd verworpen

Union kreeg eerder al een milieuvergunning voor de bouw van het nieuwe stadion. Maar zoals dat in België elke keer het geval is werd die vergunning quasi onmiddellijk aangevochten door verschillende milieu-organisaties. 

La Dernière Heure weet dat Union een belangrijke slag heeft thuisgehaald. Dat beroep werd ondertussen verworpen. Concreet mag de Belgische landskampioen starten met het kappen van 237 bomen op de bouwsite. 

Eerste werken kunnen aanvatten... onder voorwaarden

Al zijn er strikte voorwaarden: die 237 bomen moet Union op een andere plaats planten. Daarnaast mag er slechts gekapt worden op gezette tijdstippen om het paar- en broedseizoen van de aanwezige diersoorten er niet te verstoren.

Desalniettemin is Union op deze manier opnieuw een stap dichter bij de eerstesteenlegging. Al zal je Les Unionistes nog met geen woord horen reppen over een verhuistermijn.

