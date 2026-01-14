"Ik weet dat het al vrij ver staat": La Louvière bereidt zich voor op komst van overbodige Anderlecht-speler

"Ik weet dat het al vrij ver staat": La Louvière bereidt zich voor op komst van overbodige Anderlecht-speler
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

La Louvière hoopt snel de komst van Anderlecht-speler Majeed Ashimeru af te ronden. Coach Frédéric Taquin ging het onderwerp niet uit de weg.

Het had beide kanten uit kunnen gaan: Frédéric Taquin stond klaar om te juichen toen Jerry Afriyie zich aan het begin van de verlengingen alleen voor de Antwerp-doelman meldde. Twintig minuten na die grote gemiste kans ontnam Gyrano Kerk de RAAL alsnog de verlengingen.

Ondanks die nieuwe klap in de slotminuten is Frédéric Taquin trots op zijn ploeg. "Het is exact wat ik mijn spelers had gezegd: we kijken hen in de ogen, de borst vooruit en tonen wie we zijn. We hadden vandaag absoluut niets te verliezen. De vorige keer dat we hier kwamen, werden we bij momenten overklast en dat vond ik jammer. Sinds enkele weken tonen we een volledig ander gezicht en ik merk dat er niet veel ontbreekt om punten te pakken en daarop verder te bouwen", verklaart hij bij de RTBF.

Een ploeg in volle groei voor Ashimeru?

Op de Bosuil bevestigde RAAL zijn minder defensieve aanpak. "Toen we promoveerden naar 1A, moesten we beseffen wie we waren en waar we vandaan kwamen. Daarom wilden we eerst ons blok consolideren en spelen vanuit de omschakeling. Gaandeweg het seizoen zijn we gegroeid, hebben we terrein gewonnen en een positiespel ontwikkeld dat begint te renderen."

Naast het spel had de coach van de Wolven het ook over de transfermarkt. Een van de heetste dossiers is dat van Majeed Ashimeru. De Ghanees behoort tot de overbodige spelers bij Anderlecht en de gesprekken zijn opgestart.

Lees ook... La Louvière met opgeheven hoofd uit beker: "Match niet gewonnen, vertrouwen wél"
Frédéric Taquin ging het onderwerp niet uit de weg. "Het zou voor mij een groot geluk zijn om hem bij ons te verwelkomen. Hij is de speler die ons middenveld vlotter kan laten draaien. Ik weet dat het vrij ver staat en ik hoop dat het lukt. Op dit moment is niets zeker, maar het zou een enorme meerwaarde zijn voor het team."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
La Louvière
Majeed Ashimeru
Frédéric Taquin

Meer nieuws

Tien jaar zonder prijs? Anderlecht beseft wat er op het spel staat

Tien jaar zonder prijs? Anderlecht beseft wat er op het spel staat

14:40
OFFICIEEL: Sofiane Boufal heeft zijn nieuwe club helemaal beet

OFFICIEEL: Sofiane Boufal heeft zijn nieuwe club helemaal beet

15:00
La Louvière met opgeheven hoofd uit beker: "Match niet gewonnen, vertrouwen wél" Reactie

La Louvière met opgeheven hoofd uit beker: "Match niet gewonnen, vertrouwen wél"

07:00
Besnik Hasi spreekt zich uit over gevoelig dossier bij paars-wit

Besnik Hasi spreekt zich uit over gevoelig dossier bij paars-wit

14:20
Voor het eerst te zien voor kraker tegen KAA Gent: Anderlecht verrast met opvallende nieuwigheid

Voor het eerst te zien voor kraker tegen KAA Gent: Anderlecht verrast met opvallende nieuwigheid

13:30
1
Dubbele opsteker voor Anderlecht: Hasi ziet kern versterken net voor tweeluik met Gent

Dubbele opsteker voor Anderlecht: Hasi ziet kern versterken net voor tweeluik met Gent

12:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 14/01: Mebude - Nainggolan - Mbe Soh - Gueye - Teague - Angulo - Mitrovic

Transfernieuws en Transfergeruchten 14/01: Mebude - Nainggolan - Mbe Soh - Gueye - Teague - Angulo - Mitrovic

13:50
OFFICIEEL: KAA Gent haalt ook nog een Japanner

OFFICIEEL: KAA Gent haalt ook nog een Japanner

13:40
Leider Union onder druk: Christian Burgess ziet kritiek van fans als signaal

Leider Union onder druk: Christian Burgess ziet kritiek van fans als signaal

14:00
Westerlo passeert alweer langs de kassa: aanvaller trekt naar Turkije

Westerlo passeert alweer langs de kassa: aanvaller trekt naar Turkije

13:50
Slechts voor de tweede keer ooit: STVV'er gaat met de eer lopen

Slechts voor de tweede keer ooit: STVV'er gaat met de eer lopen

13:15
Spijtig nieuws voor Rob Schoofs met oog op bekermatch van Union

Spijtig nieuws voor Rob Schoofs met oog op bekermatch van Union

12:20
Oosting prevelt schietgebedje en bidt tot clubleiding om "dodelijk duo" niet te laten vertrekken Reactie

Oosting prevelt schietgebedje en bidt tot clubleiding om "dodelijk duo" niet te laten vertrekken

09:45
5
Carolo's dwingen respect af op én naast het veld: waarom dit Charleroi anders aanvoelt

Carolo's dwingen respect af op én naast het veld: waarom dit Charleroi anders aanvoelt

11:40
Radja Nainggolan wil nog steeds weg, maar Lokeren neemt stevig standpunt in

Radja Nainggolan wil nog steeds weg, maar Lokeren neemt stevig standpunt in

12:27
De eerste contacten zijn gelegd: 'grote Europese clubs tonen concrete interesse in Nilson Angulo'

De eerste contacten zijn gelegd: 'grote Europese clubs tonen concrete interesse in Nilson Angulo'

09:30
1
'Beerschot verliest zijn aanvoerder aan JPL-club'

'Beerschot verliest zijn aanvoerder aan JPL-club'

12:00
10
Club Brugge-aanvoerder Hans Vanaken is eerlijk na verrassende bekerexit tegen Charleroi

Club Brugge-aanvoerder Hans Vanaken is eerlijk na verrassende bekerexit tegen Charleroi

10:30
4
Opvallend: voormalige Pro League-spits trekt naar China

Opvallend: voormalige Pro League-spits trekt naar China

11:20
OFFICIEEL: Westerlo heeft nieuwe versterking op het middenveld beet

OFFICIEEL: Westerlo heeft nieuwe versterking op het middenveld beet

11:17
OFFICIEEL: Voormalige speler van Zulte Waregem, Club Brugge en Antwerp zit zonder club na rampzalig avontuur

OFFICIEEL: Voormalige speler van Zulte Waregem, Club Brugge en Antwerp zit zonder club na rampzalig avontuur

11:00
Kerk wijst meteen naar ploegmaat na winning goal: "Was belediging geweest voor hem" Reactie

Kerk wijst meteen naar ploegmaat na winning goal: "Was belediging geweest voor hem"

07:30
1
'Goed nieuws voor Anderlecht: speler is klaar voor monstercontract'

'Goed nieuws voor Anderlecht: speler is klaar voor monstercontract'

23:00
17
OFFICIEEL: KV Mechelen neemt (voorlopig) afscheid van zomeraanwinst

OFFICIEEL: KV Mechelen neemt (voorlopig) afscheid van zomeraanwinst

10:00
🎥 Alles liep even uit de hand bij Club Brugge: Ivan Leko is duidelijk over gedrag van speler

🎥 Alles liep even uit de hand bij Club Brugge: Ivan Leko is duidelijk over gedrag van speler

08:40
18
Mehdi Bayat kondigt plots groot nieuws aan bij Charleroi na bekerstunt tegen Club Brugge

Mehdi Bayat kondigt plots groot nieuws aan bij Charleroi na bekerstunt tegen Club Brugge

08:20
3
🎥 "Een schande, stelletje slappe lullen!": John van den Brom (ex-Genk en Anderlecht) kookt helemaal over

🎥 "Een schande, stelletje slappe lullen!": John van den Brom (ex-Genk en Anderlecht) kookt helemaal over

09:00
1
Bekerdroom van Club Brugge spat uiteen: Hugo Vetlesen trekt pijnlijke conclusie

Bekerdroom van Club Brugge spat uiteen: Hugo Vetlesen trekt pijnlijke conclusie

08:00
1
Een nagelbijter tot minuut 120 maar Antwerp knokt La Louvière uit de Beker van België

Een nagelbijter tot minuut 120 maar Antwerp knokt La Louvière uit de Beker van België

23:08
Dit heeft Club-coach Ivan Leko te zeggen na zeer pijnlijke bekeruitschakeling tegen Charleroi

Dit heeft Club-coach Ivan Leko te zeggen na zeer pijnlijke bekeruitschakeling tegen Charleroi

07:20
15
KAA Gent, Union en Club Brugge vissen achter het net voor JPL-aanvaller

KAA Gent, Union en Club Brugge vissen achter het net voor JPL-aanvaller

07:40
1
Niet voor februari: Colin Coosemans wacht transfermercato van Anderlecht af

Niet voor februari: Colin Coosemans wacht transfermercato van Anderlecht af

20:40
1
'Winterse oplossing in de maak voor overbodige Mitrovic bij KAA Gent'

'Winterse oplossing in de maak voor overbodige Mitrovic bij KAA Gent'

07:00
2
KAA Gent pakt uit met wijziging voor supporters: "Vanaf match tegen Anderlecht"

KAA Gent pakt uit met wijziging voor supporters: "Vanaf match tegen Anderlecht"

22:30
'Beerschot krijgt goed nieuws te horen over nieuwe spits'

'Beerschot krijgt goed nieuws te horen over nieuwe spits'

06:30
1
Charleroi schakelt Club Brugge uit en zorgt nu al voor de stunt van de Croky Cup

Charleroi schakelt Club Brugge uit en zorgt nu al voor de stunt van de Croky Cup

22:31

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 16/01 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Deno Deno over 'Winterse oplossing in de maak voor overbodige Mitrovic bij KAA Gent' Kellner Kellner over 'Beerschot verliest zijn aanvoerder aan JPL-club' Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Club Brugge-aanvoerder Hans Vanaken is eerlijk na verrassende bekerexit tegen Charleroi DKMA DKMA over Karl Vannieuwkerke spaart zijn kritiek niet en doet boekje open over de Gouden Schoen Stigo12 Stigo12 over 📷 OFFICIEEL Rode Duivel trekt naar de Franse competitie FCB vo altijd FCB vo altijd over Dit heeft Club-coach Ivan Leko te zeggen na zeer pijnlijke bekeruitschakeling tegen Charleroi rinus michels rinus michels over De eerste contacten zijn gelegd: 'grote Europese clubs tonen concrete interesse in Nilson Angulo' OH boy OH boy over Zware financiële aderlating voor Antwerp: Van Den Bosch vertrekt transfervrij Artevelde Artevelde over Voor het eerst te zien voor kraker tegen KAA Gent: Anderlecht verrast met opvallende nieuwigheid Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Alles liep even uit de hand bij Club Brugge: Ivan Leko is duidelijk over gedrag van speler Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved