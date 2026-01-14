"Ik weet dat het al vrij ver staat": La Louvière bereidt zich voor op komst van overbodige Anderlecht-speler

La Louvière hoopt snel de komst van Anderlecht-speler Majeed Ashimeru af te ronden. Coach Frédéric Taquin ging het onderwerp niet uit de weg.

Het had beide kanten uit kunnen gaan: Frédéric Taquin stond klaar om te juichen toen Jerry Afriyie zich aan het begin van de verlengingen alleen voor de Antwerp-doelman meldde. Twintig minuten na die grote gemiste kans ontnam Gyrano Kerk de RAAL alsnog de verlengingen.

Ondanks die nieuwe klap in de slotminuten is Frédéric Taquin trots op zijn ploeg. "Het is exact wat ik mijn spelers had gezegd: we kijken hen in de ogen, de borst vooruit en tonen wie we zijn. We hadden vandaag absoluut niets te verliezen. De vorige keer dat we hier kwamen, werden we bij momenten overklast en dat vond ik jammer. Sinds enkele weken tonen we een volledig ander gezicht en ik merk dat er niet veel ontbreekt om punten te pakken en daarop verder te bouwen", verklaart hij bij de RTBF.

Een ploeg in volle groei voor Ashimeru?

Op de Bosuil bevestigde RAAL zijn minder defensieve aanpak. "Toen we promoveerden naar 1A, moesten we beseffen wie we waren en waar we vandaan kwamen. Daarom wilden we eerst ons blok consolideren en spelen vanuit de omschakeling. Gaandeweg het seizoen zijn we gegroeid, hebben we terrein gewonnen en een positiespel ontwikkeld dat begint te renderen."

Naast het spel had de coach van de Wolven het ook over de transfermarkt. Een van de heetste dossiers is dat van Majeed Ashimeru. De Ghanees behoort tot de overbodige spelers bij Anderlecht en de gesprekken zijn opgestart.

Frédéric Taquin ging het onderwerp niet uit de weg. "Het zou voor mij een groot geluk zijn om hem bij ons te verwelkomen. Hij is de speler die ons middenveld vlotter kan laten draaien. Ik weet dat het vrij ver staat en ik hoop dat het lukt. Op dit moment is niets zeker, maar het zou een enorme meerwaarde zijn voor het team."