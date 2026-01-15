Jonge Rode Duivel in de belangstelling van Real Madrid én Barcelona

Rayane Bounida laat Spanje in rep en roer raken. De jonge Rode Duivel wordt door Real Madrid en en Barcelona van nauw opgevolgd. Beide ploegen zijn onder de indruk van zijn doorbraak en zijn technisch potentieel.

Het kleine genie uit Vilvoorde bevestigt wat men van hem dacht. Rayane Bounida begint dit seizoen zijn plekje te veroveren in het eerste elftal van Ajax Amsterdam. De jonge Rode Duivel bewijst dat hij de schouders heeft om de professionele wereld aan te kunnen.

Rayane Bounida maakt héél veel indruk

Wat statistieken betreft doet hij het dit seizoen prima, maar zijn bekerwedstrijd tegen Excelsior heeft iedereen verbaasd. Hij scoorde één doelpunt en gaf vier assists in één duel. Sofascore kende hem een 10 op 10 toe.

Deze prestatie heeft de Spaanse giganten niet ontgaan. Volgens het dagblad AS volgen Real Madrid en FC Barcelona zijn prestaties nauwgezet. Ook al is er nog geen officieel bod uitgebracht, wordt de belangstelling als sterk en strategisch omschreven.

Real Madrid én Barcelona willen Bounida in huis halen

Zowel op Camp Nou als op het Santiago Bernabéu fascineren zijn technische kwaliteiten en zijn creativiteit de scouts. Bounida is als een Zwitsers zakmes in staat om meerdere aanvallende posities te bekleden. Zijn waarde wordt op 1,5 miljoen euro geschat op Transfermarkt, maar zijn waarde kan alleen maar stijgen als Ajax blijft vertrouwen op hem.



Bounida wordt al langer dan vandaag beschouwd als de grootste belofte van zijn generatie in België, nu staat Rayane op het punt de stap te zetten. Vincent Mannaert moet hem overtuigen om voor de Rode Duivels te kiezen, anders zou dat een verlies betekenen voor het nationale elftal.