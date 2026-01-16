Dit is het grote probleem van Club NXT in de Challenger Pro League

Club NXT kampt in 1B met een bijzonder zwakke balans na achttien speeldagen. DAZN-commentator Jeroen Roppe schetst hoe de situatie volgens hem is geëvolueerd.

Huidige stand van zaken

De ploeg staat onderaan met amper zeven punten, wat de druk op de jonge kern vergroot. Roppe benadrukt dat de samenstelling van het elftal een belangrijke rol speelt. De beperkte automatismen maken het volgens hem moeilijk om stabiliteit te vinden.

Volgens Roppe beschikt De Roeck over weinig variatie in spelersprofielen. “De Roeck moet het doen met wat er is”, klinkt het in Het Belang van Limburg. Hij ziet een gebrek aan balans en mist types die vorig seizoen nog aanwezig waren. De uitstroom van talentvolle spelers uit eerdere jaren speelt daarbij mee.

“Ik zie veel dezelfde types, weinig noeste werkers en geen balans. Vorig jaar had je bijvoorbeeld de broers De Smet die al eens hun nek uitstaken, maar die types zie ik nu toch niet”, klinkt het.

De afgelopen jaren had je ook grote talenten zoals Ordonez, Sabbe, Seys, De Cuyper, noem maar op. “Die hebben ze nu toch niet meer. Die jonge Sloveen Koren is naar verluidt een groot talent en ook Bisiwu kan mij bekoren, maar ook hij is geen harde werker.”

Geen degradatiedruk


De sportieve malaise leidt niet tot acuut gevaar op daling. “Tenzij er een andere U23-ploeg zou promoveren, maar ik denk nu eerlijk gezegd niet dat Jong Cercle of OHL B zullen promoveren.” Daardoor blijft de situatie beperkt tot sportieve teleurstelling zonder echt grote gevolgen.

