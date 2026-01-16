"Een groot, opkomend talent": STVV versterkt zich met Japanse aanvaller

STVV verrast dit seizoen vriend en vijand met een knappe plaats in de top zes. Om die sterke positie vast te houden richting de play-offs grijpen de Truienaars de wintermercato aan om hun kern gericht te versterken.

STVV doet het dit seizoen verrassend goed en staat comfortabel in de top 6. De wintermercato is een uitgelezen kans om de kern nog te versterken voor het einde van reguliere competitie en de play-offs. Exact wat de Truienaars ook doen.

Op Stayen hebben ze hun oog laten vallen op verschillende spelers, maar vrijdag werd de eerste versterking ook officieel voorgesteld. Shion Shinkawa is de eerste inkomende wintertransfer van Sint-Truiden.

Shinkawa is een 18-jarige aanvaller die overkomt van Sagan Tosu, een club uit de J2 League. In totaal kwam hij daar 35 keer uit voor de A-ploeg. De Japanner scoorde vijf doelpunten en gaf ook één assist. Hij was al enige tijd in België, maar het duurde even voor alles volledig in orde was.

Extra concurrentie vooraan bij STVV

Bij de clubmedia reageerde Shinkawa zelf op zijn transfer naar de JPL. "STVV is voor mij de perfecte plek om verder te ontwikkelen. Ik volg de wedstrijden van de Kanaries al geruime tijd en wist daardoor exact in welke omgeving ik zou terechtkomen. Ik kijk er enorm naar uit om bij deze prachtige club de volgende stappen in mijn carrière te zetten."

CEO Takayuki Tateishi kwam met mooie woorden voor zijn nieuwe aanvaller. "Ondanks zijn jonge leeftijd volgden we Shion al geruime tijd en zien hem als een groot, opkomend talent. Bij Sagan Tosu maakte hij afgelopen seizoen quasi elke wedstrijd minuten en viel hij op door zijn vinnigheid, snelheid en drive. Combineer dat met zijn constante doelgerichtheid en je krijgt een profiel dat perfect past bij STVV."





"We vonden het dan ook belangrijk om hem nu al naar Sint-Truiden te halen, zodat hij kan wennen aan ons spelsysteem, de intensiteit van de Belgische competitie en het leven in België. Met Shion voegen we extra dynamiek en creativiteit toe aan onze offensieve opties", aldus Tateishi.