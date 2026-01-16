Ex-Club Brugge-jeugdspeler: "Als kind was ik fan van Anderlecht, maar dat mag nu niet meer"

Mathis Servais, ex-talent van Club Brugge dat even terugkeerde naar de Challenger Pro League bij Beveren, bloeit momenteel helemaal open bij KV Mechelen. De middenvelder mikt met zijn club op de Play-Offs 1 en droomt stiekem van een selectie bij de Rode Duivels.

Servais wordt door sommigen vergeleken met Hans Vanaken vanwege zijn rustige en gecontroleerde speelstijl. “Hans houdt ervan de bal aan de voet te hebben, ik maak ook graag lange runs… een beetje zoals Fabian Ruiz bij PSG", vertelt hij bij de RTBF. Onlangs pakte hij bovendien zijn eerste twee punten voor de Gouden Schoen.

“Ik wist het niet, mijn vader vertelde het me deze week", lacht Servais. “Ik verdien die punten misschien niet echt, veel spelers uit 1A zouden ze meer verdiend hebben. Maar het is een individueel eerbetoon in een teamsport, dus het maakt me niet uit.”

Over de Gouden Schoen was hij duidelijk. “Ardon Jashari won verrassend, al speelde hij maar zes maanden. Zelf zag ik Hans Vanaken of Christos Tzolis als favorieten. Bij Union zijn er ook sterke spelers zoals Promise David of Anthony Moris, maar hun kracht zit vooral in het collectief.”

Mathis Servais was fan van Matias Suarez

De jonge middenvelder heeft ook een nostalgische kant: als kind was Matias Suarez zijn grote idool. “Ik was supporter van Anderlecht, maar dat kan nu niet meer. Tegen Sporting scoren in november voelde speciaal, vooral voor mijn vader die fan is van Anderlecht.”



Malines mikt met Servais in de kern op het behoud en de top 6. “We moeten niet te veel punten verliezen. Het kampioenschap wordt tussen Brugge en Union beslist, daar heb ik geen voorkeur in. Voor ons telt vooral om solide te presteren en ons te tonen in de Play-Offs.”