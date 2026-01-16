KV Mechelen-coach Vanderbiest legt er zich bij neer dat hij zijn absolute sterkhouder gaat verliezen

KV Mechelen-coach Vanderbiest legt er zich bij neer dat hij zijn absolute sterkhouder gaat verliezen
Het lijstje spelers van KV Mechelen dat buitenlandse belangstelling geniet, wordt steeds langer. Nacho Miras, Moncef Zekri en nu ook Lion Lauberbach worden gevolgd door clubs uit andere competities.

Voor de Duitse spits meldde het Italiaanse Venezia zich deze winter. KV Mechelen weigerde voorlopig een bod van 2 miljoen euro, maar een vertrek van Lauberbach is niet uitgesloten.

Trainer Vanderbiest houdt zich op de achtergrond over de transfergeruchten. “Of hij daarmee bezig is? Dat moet je aan hem vragen, maar Lion praat niet veel", zei hij op de persbabbel voor de match tegen Union.

“Toch sluimert het misschien wel in zijn hoofd. Op training laat hij zien wat hij kan en dat is positief. Het toont dat onze club het goed doet en dat onze resultaten opvallen", voegde hij eraan toe.

Vanderbiest gaat niet aandringen om spelers te houden

Lauberbach is dit seizoen enorm belangrijk bij Malinwa, met zes doelpunten en een assist. Vanderbiest lijkt zich neer te leggen bij een eventueel vertrek: “We zijn een nieuwe weg ingeslagen. Het doel is spelers beter te maken, hun marktwaarde te verhogen en zowel financieel als sportief vooruitgang te boeken.”

“Het risico dat we spelers halverwege het seizoen kwijtspelen, bestaat nu eenmaal. Als er een mooi bod komt, moeten we ons daar gewoon op instellen. Spelers vertrekken, maar er komen ook weer nieuwe bij.”

