Versnelling hoger: inkomend én uitgaand transfergeweld voor Club Brugge

Club Brugge wil er werk van maken in de wintermercato. Zowel inkomend als uitgaand lijkt er de komende weken nog wel wat te kunnen gebeuren. In diverse zaken is er nu stilaan schot in de zaak aan het komen.

En dan het uitgaand nieuws. Zaid Romero staat dichtbij een overstap naar Getafe. Hij zou op huurbasis voor de Spaanse club gaan uitkomen en volgens transfergoeroe Sacha Tavolieri is hij ondertussen zelfs al in Spanje te vinden.

Er was eerder sprake van een definitieve overstap, maar die kan er enkel komen als Club Brugge nog de nodige miljoenen kan krijgen voor de Argentijn die volgens Transfermarkt een marktwaarde van 2 miljoen euro heeft.

Zaid Romero kwam in juli 2024 over naar Club Brugge voor liefst zes miljoen euro, maar slaagde er nooit echt in zich door te zetten op Jan Breydel. Vorig seizoen speelde hij wel 16 wedstrijden, dit seizoen komt hij niet meer in de plannen voor.

Club Brugge mag nog steeds dromen van Benjamin Brantlind

En dan is er nog het verhaal van de 17-jarige Benjamin Brantlind, die momenteel uitkomt voor IFK Göteborg. Hij staat in de belangstelling van onder meer Club Brugge, al is er met PSV Eindhoven alvast één serieuze kaper op de kust.

Zijn zaakwaarnemer heeft in ieder geval al laten weten dat er van een contractverlenging in Zweden momenteel geen sprake is. "We hebben geen haast en bekijken de situatie later opnieuw", aldus Jonathan Chalkias aan Göteborgs-Posten.

Club Brugge
Getafe
Zaid Romero

