Zien we Christian Burgess volgend seizoen nog in de JPL? Union-verdediger geeft het antwoord

Christian Burgess zal komend weekend niet in actie komen voor Union. De aanvoerder is geschorst na een dubbele gele kaart tegen Cercle Brugge. Al kan hij de tijd gebruiken om over zijn toekomst na te denken.

De Engelsman speelt sinds 2020 voor Union en groeide uit tot rots in de branding. Sinds dit seizoen is hij ook aanvoerder. Een Union zonder Burgess is volgens velen nauwelijks voorstelbaar.

Toch loopt zijn contract eind dit seizoen af, en sinds 1 januari kan hij vrij onderhandelen. “Ik heb een goede relatie met de mensen die het hier voor het zeggen hebben, dus is het niet iets waar ik me echt zorgen om maak", vertelt Burgess in Het Nieuwsblad.

Over de vraag of hij een nieuwe titel of een nieuw contract prefereert, antwoordt hij kordaat: “Doe maar een nieuwe titel. Liever dat en met pensioen gaan, dan geen kampioen worden maar wel een nieuw contract krijgen.”

Burgess wil graag zijn pensioen halen bij Union

De gesprekken met Union over een mogelijke verlenging lopen intussen. “Ik heb al enkele keren gesproken met CEO Philippe Bormans en sportief directeur Chris O’Loughlin. En er zullen zeker nog gesprekken volgen. Dan zullen we ook veel vrijer kunnen praten", aldus Burgess.



Naast het sportieve voelt hij zich ook goed in Brussel. “Ik ben er niet van overtuigd dat iemand me een bedrag zal aanbieden waarvoor ik Brussel zou willen verlaten. Alles en iedereen heeft natuurlijk zijn prijs, maar het zou veel moeten zijn. Mijn vrouw en kindje zijn hier gelukkig, en dat maakt dat ik me hier echt thuis voel.”